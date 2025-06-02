الفورمولا-1.. حادث اصطدام وإقرار بالذنب ورسالة اعتذار

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اعترف بطل العالم فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بتحمّله مسؤولية حادث الاصطدام مع سائق خلال الكبرى، الجولة التاسعة من -1.وفي منشور عبر حسابه على "إنستغرام" يوم الإثنين، قال فيرستابن: "ما حدث في اللفة 64 لم يكن صائبًا ولا يجب أن يحصل. العواطف طغت في لحظة إحباط بعد دخول سيارة الأمان واختيار الإطارات في النهاية."وكان السباق الذي أقيم على حلبة قد شهد حادثًا مثيرًا للجدل عقب إعادة الانطلاق، حيث فقد فيرستابن مركزه الثالث لصالح (فيراري)، ثم دخل في احتكاك مباشر مع راسل الذي حاول تجاوزه داخليًا عند المنعطف الأول. وعلى الرغم من مطالبة الفريق له بإعادة المركز، بدا أن فيرستابن تردد ثم استأنف الهجوم، ما أدى إلى الاصطدام بمؤخرة سيارة مرسيدس.(FIA) عاقب فيرستابن بإضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته، ما أنزله إلى المركز العاشر، بالإضافة إلى ثلاث نقاط جزائية على رخصته، ليصبح على بُعد نقطة واحدة فقط من الإيقاف التلقائي لسباق.ووصف راسل الحادث بأنه "متعمد تمامًا"، قائلاً: "رأيت هذه الأمور في محاكاة السباقات، لكن ليس في سباق حقيقي. نضع حياتنا على المحك، ولا يمكن اعتبار ذلك أمرًا عاديًا."مدير فريق ريد بول، ، دافع عن سائقه قائلاً إن كان "محبطًا" بعد سلسلة من الضغوط، خصوصًا من لوكلير وراسل، مؤكدًا أن الحادث يخضع لتقدير المراقبين بشأن إمكانية السيطرة من جانب راسل في تلك اللحظة.وأضاف: "رأينا مواقف مشابهة هذا الموسم، بعضها عوقب وأخرى لم تُعاقب. في النهاية، اتُّخذ القرار بإعادة المركز". (الاتحاد)