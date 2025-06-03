من طلاق إيكاردي إلى مدرجات ميونخ.. هل بدأت واندا نارا علاقة مع حكيمي؟

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يبدو أن قصص نارا مع نجوم لم تنتهِ بعد. فبعد طلاقها الرسمي من المهاجم إيكاردي في 2024، عاد اسمها إلى الواجهة، وهذه المرة برفقة النجم .خلال نهائي لموسم 2024-2025، الذي جمع بإنتر على ملعب " " في ميونخ، ظهرت واندا نارا في المدرجات، ولاحظ المتابعون تفاعلها اللافت مع لاعبي ، لا سيما بعد تسجيل حكيمي أحد أهداف المباراة، التي انتهت بفوز كاسح لباريس بنتيجة 5-0.اللافت أن واندا نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لفريق ، وكتبت عليها: "لقد أخبرتكم بما حدث"، مرفقة بإيموجي قلب أحمر، قبل أن تظهر لاحقًا ضمن احتفالات اللاعبين وعائلاتهم في فندق الإقامة.الإعلامية الأرجنتينية يانينا لاتوري صبّت الزيت على النار، مؤكدة في تصريحات صحفية أن علاقة عاطفية جديدة بدأت بالفعل بين واندا وحكيمي، واصفة النجم المغربي بـ"العازب الأكثر في باريس". وأشارت إلى أن جهة مجهولة تكفلت بإرسال تذاكر السفر والإقامة لواندا، بالإضافة إلى بطاقة دخول المباراة، وهي تفاصيل أثارت تساؤلات واسعة.وبحسب يانينا، فإن العلاقة بين الطرفين قد تكون بدأت خلال فترة تواجد واندا السابقة في باريس برفقة إيكاردي، لكنها تطورت مؤخرًا بشكل ملحوظ.مؤشرات إضافية غذّت الشائعات، من بينها نشر إحدى صديقات واندا مقطع هدف حكيمي عبر "إنستغرام"، دون أي توضيح أو تعليق، في وقت يلتزم فيه الطرفان الصمت الكامل.يُذكر أن أشرف حكيمي كان قد انفصل عن زوجته السابقة، الممثلة ، في عام 2023 بعد علاقة دامت سنوات، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن خيانة. (روسيا اليوم)