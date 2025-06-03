أنشيلوتي يبدأ مهمته مع منتخب البرازيل

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قاد تدريباته الأولى كمدرب لمنتخب استعداداً لبداية حقبته أمام في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في وكندا، والمكسيك.وبدأ مدرب سابقاً التمرين الذي أقيم على مركز تدريبات فريق كورينثيانز في إحدى ضواحي مدينة ، بتواجد غالبية اللاعبين الـ25 الذين استدعاهم لمواجهتي الإكوادور وباراغواي.وكان صاحب الـ65 عاماً هو أول من نزل لأرض الملعب، إلى جانب مدرب الحراس، الأسطورة البرازيلي السابق كلاوديو تافاريل، قبل أن يجمعه حديث قصير مع ، وريتشارليسون. (الامارات 24)