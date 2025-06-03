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رياضة

أنشيلوتي يبدأ مهمته مع منتخب البرازيل

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:58
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قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريباته الأولى كمدرب لمنتخب البرازيل استعداداً لبداية حقبته أمام الإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك.
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وبدأ مدرب ريال مدريد الإسباني سابقاً التمرين الذي أقيم على مركز تدريبات فريق كورينثيانز في إحدى ضواحي مدينة ساو باولو، بتواجد غالبية اللاعبين الـ25 الذين استدعاهم أنشيلوتي لمواجهتي الإكوادور وباراغواي.


وكان صاحب الـ65 عاماً هو أول من نزل لأرض الملعب، إلى جانب مدرب الحراس، الأسطورة البرازيلي السابق كلاوديو تافاريل، قبل أن يجمعه حديث قصير مع الثنائي كاسيميرو، وريتشارليسون. (الامارات 24)
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