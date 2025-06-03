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رياضة

ديوكوفيتش ينضم إلى نادال في "نادي المئة"

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:36
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تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-2 و6-3 و6-2، ليُحقّق انتصاره رقم 100 في رولان غاروس وينضم إلى رافائيل نادال في واحدة من أكثر الفئات تميّزاً على صعيد الرياضة.
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وبفضل الأداء القوي الذي قدمه اللاعب الصربي، أصبح دجوكوفيتش الرجل الثاني فقط الذي يفوز بمئة مباراة في البطولة المقامة في باريس ضمن البطولات الأربع الكبرى بعد نادال المعتزل، وهو ما أبقاه على المسار الصحيح نحو الفوز بلقبه الخامس والعشرين على صعيد البطولات الكبرى. (العربية)
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