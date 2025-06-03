ديوكوفيتش ينضم إلى نادال في "نادي المئة"

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تأهل الصربي إلى دور الثمانية في للتنس بفوزه على 6-2 و6-3 و6-2، ليُحقّق انتصاره رقم 100 في وينضم إلى في واحدة من أكثر الفئات تميّزاً على صعيد الرياضة.وبفضل الأداء القوي الذي قدمه اللاعب الصربي، أصبح دجوكوفيتش الرجل الثاني فقط الذي يفوز بمئة مباراة في البطولة المقامة في ضمن الكبرى بعد نادال المعتزل، وهو ما أبقاه على المسار الصحيح نحو الفوز بلقبه الخامس والعشرين على صعيد البطولات الكبرى. (العربية)