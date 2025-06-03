بيلنغهام ينتظر "دورتموند"

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يرغب جوب ، الشقيق الأصغر للنجم الإنكليزي نجم ، في الانضمام لصفوف فريق الألماني، حسبما أفادت صحيفة " " ، اليوم الثلاثاء.وتأتي تلك الرغبة في ظل سعي جوب البالغ من العمر 19 عاماً للسير على نهج شقيقه الأكبر، الذي سبق له اللعب مع .ويعد لاعب خط الوسط، الذي يلعب لفريق سندرلاند، الصاعد حديثاً للدوري الإنكليزي الممتاز، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية مثل آينتراخت ولايبزيغ الألمانيين وعدة فرق أخرى في . (العربية)