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رياضة

بيلنغهام ينتظر "دورتموند"

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:35
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يرغب جوب بيلنغهام، الشقيق الأصغر للنجم الإنكليزي جود بيلنغهام نجم ريال مدريد الإسباني، في الانضمام لصفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء.
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وتأتي تلك الرغبة في ظل سعي جوب البالغ من العمر 19 عاماً للسير على نهج شقيقه الأكبر، الذي سبق له اللعب مع دورتموند.

ويعد لاعب خط الوسط، الذي يلعب لفريق سندرلاند، الصاعد حديثاً للدوري الإنكليزي الممتاز، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية مثل آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ الألمانيين وعدة فرق أخرى في إنكلترا. (العربية)
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