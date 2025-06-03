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رياضة
لاعب عربيّ مطلوب في "ريال مدريد"
Lebanon 24
03-06-2025
|
10:50
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أفادت تقارير إسبانية أن
إدارة نادي ريال مدريد
تستعد لإبرام صفقة مع أحد أبرز اللاعبين المغاربة الواعدين في
أوروبا
.
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وقالت صحيفة سبورت
الإسبانية
إن
ريال مدريد
قريب جداً من إتمام صفقة عبدالله وزان، أحد أبرز اللاعبين الواعدين في
كرة القدم
الأوروبية. (الامارات 24)
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