لاعب عربيّ مطلوب في "ريال مدريد"

أفادت تقارير إسبانية أن تستعد لإبرام صفقة مع أحد أبرز اللاعبين المغاربة الواعدين في .

Advertisement



وقالت صحيفة سبورت إن قريب جداً من إتمام صفقة عبدالله وزان، أحد أبرز اللاعبين الواعدين في الأوروبية. (الامارات 24)