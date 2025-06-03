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رياضة

لاعب عربيّ مطلوب في "ريال مدريد"

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:50
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أفادت تقارير إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد تستعد لإبرام صفقة مع أحد أبرز اللاعبين المغاربة الواعدين في أوروبا.
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وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن ريال مدريد قريب جداً من إتمام صفقة عبدالله وزان، أحد أبرز اللاعبين الواعدين في كرة القدم الأوروبية. (الامارات 24)
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