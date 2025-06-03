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رياضة

إنزاغي يودع إنتر

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:06
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أعلن إنتر ميلان الانفصال رسمياً عن المدرب سيموني إنزاغي بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، مع قرب توليه تدريب الهلال السعودي في صفقة ضخمة.

وقال إنتر في بيان: "انفصل النادي عن سيموني إنواغي. هذا القرار اُتخذ بالتراضي بعد اجتماع انتهى قبل دقائق.. سيبقى اسم إنزاغي خالداً لدى إدارة النادي والجمهور واللاعبين والمسؤولين، حيث اشتهر بشغفه وتفانيه واحترافيته.. سيُخلد اسمه في التاريخ لأنه قادنا إلى حصد النجمة الثانية".
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وأضاف جوزيبي ماروتا رئيس إنتر: "بالنيابة عن ملاك النادي، نود أن نشكر سيموني إنزاغي على عمله الرائع وشغفه وصدق نقاشنا اليوم، والذي جعلنا نصل إلى قرار الانفصال بالتراضي بين الطرفين. بعد الكفاح معاً لتحقيق النجاح، جاء هذا النقاش الصريح اليوم".

ويأتي رحيل إنزاغي بعد 4 سنوات بالتمام من تعيينه في منصبه ونجاحه في الفوز بـ6 ألقاب مع إنتر ميلان، حيث فاز بالدوري الإيطالي مرة وبكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات، كما بلغ نهائي أبطال أوروبا مرتين كان آخرها عندما خسر 5-0 أمام باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي.

ورد إنزاغي برسالة مفعمة بالمشاعر بعدما انتهت حقبة مثمرة مع إنتر، رغم واقع فقدان لقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة هذا الموسم، ثم الخسارة القاسية في نهائي دوري الأبطال.

وقال إنزاغي في بيان: "حان الوقت لأقول وداعاً لهذا النادي بعد رحلة دامت 4 سنوات، وبذلت خلالها قصارى جهدي. في كل يوم، كنت أُكرس كل شيء في يومي لإنتر. وقد وجدت في المقابل احترافيةً وشغفاً من اللاعبين والمدربين وكل العاملين في النادي".

وتابع: "أود أن أُهدي كلمة أخيرة لملايين من مشجعي النيراتزوري الذين شجعوني، وبكوا وعانوا في اللحظات الصعبة، وضحكوا واحتفلوا بالانتصارات الستة التي حققناها معا... لن أنساكم أبداً".

ومن المنتظر أن يتولى إنزاغي تدريب الهلال، خلفاً للمدرب جورجي جيسوس، على أن تكون مباراته الرسمية الأولى ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية. (الشرق)
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