زوبيمندي كسر صمته.. تحول مفاجئ في انتقالات أرسنال

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شكّلت تصريحات الأخيرة مصدرًا جديدًا للشكوك حول انتقاله المحتمل إلى ، رغم أن الصفقة كانت تبدو قريبة من الاكتمال بعد تقارير عن استعداده للخضوع للفحص الطبي، وتفعيل بند فسخ عقده مع مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.لكن اللاعب نشر صورًا له من شاطئ ، في توقيت اعتُبر ردًا مبطّنًا على الشائعات، ما زاد الغموض حول مستقبله، خصوصًا مع تردد أنباء عن اهتمام بضمه، وسط صمت رسمي من آرسنال.وفي مقابلة إذاعية قبل مباراة وفرنسا، قال زوبيمندي: "هناك خيارات كثيرة، لكن لا أعرف كيف سينتهي الأمر. أنا مركز حاليًا مع المنتخب، ولا أعطي الموضوع أهمية كبيرة". وأضاف: "نشرت تلك الصور لأوضح أن ما يُقال ليس دقيقًا تمامًا".التكهنات تتزايد مع احتمال تعيين مدربًا لريال ، وهو الذي عبّر سابقًا عن إعجابه بزوبيمندي، ما يعيد رسم ملامح المنافسة على ضم اللاعب هذا الصيف. (the standrad)