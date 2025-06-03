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رياضة

زوبيمندي كسر صمته.. تحول مفاجئ في انتقالات أرسنال

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:12
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شكّلت تصريحات مارتن زوبيمندي الأخيرة مصدرًا جديدًا للشكوك حول انتقاله المحتمل إلى آرسنال، رغم أن الصفقة كانت تبدو قريبة من الاكتمال بعد تقارير عن استعداده للخضوع للفحص الطبي، وتفعيل بند فسخ عقده مع ريال سوسيداد مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.
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لكن اللاعب نشر صورًا له من شاطئ سان سيباستيان، في توقيت اعتُبر ردًا مبطّنًا على الشائعات، ما زاد الغموض حول مستقبله، خصوصًا مع تردد أنباء عن اهتمام ريال مدريد بضمه، وسط صمت رسمي من آرسنال.

وفي مقابلة إذاعية قبل مباراة إسبانيا وفرنسا، قال زوبيمندي: "هناك خيارات كثيرة، لكن لا أعرف كيف سينتهي الأمر. أنا مركز حاليًا مع المنتخب، ولا أعطي الموضوع أهمية كبيرة". وأضاف: "نشرت تلك الصور لأوضح أن ما يُقال ليس دقيقًا تمامًا".

التكهنات تتزايد مع احتمال تعيين تشابي ألونسو مدربًا لريال مدريد، وهو الذي عبّر سابقًا عن إعجابه بزوبيمندي، ما يعيد رسم ملامح المنافسة على ضم اللاعب هذا الصيف. (the standrad)
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