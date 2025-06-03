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رياضة

خطة رحيل تير شتيغن جاهزة!

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:19
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أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن برشلونة وضع خطة رحيل حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
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ويسعى برشلونة للتخلص من تير شتيجن، بعد اقترابه من التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول خوان جارسيا.

وأكدت تقارير إسبانية، أن برشلونة اقترب من حسم الاتفاق مع إسبانيول، للتعاقد مع خوان جارسيا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خطة برشلونة تتمثل في أن يكون غارسيا هو الحارس الأساسي، على أن يكون فيوتشيك تشيزني البديل.

وبناء عليه، لن يتواجد تير شتيغن في قوائم المباريات، وهو ما سيجبره على البحث عن نادٍ آخر، إذا أراد اللاعب أساسيًا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لم يتحدث مع تير شتيغن بشأن الرحيل، ولن يفعل ذلك حتى يتم حسم صفقة حارس إسبانيول بشكل نهائي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يجبر تير شتيغن على الرحيل، وإنما سيكون واضحًا معه بشأن عدم حصوله على دقائق للمشاركة. (كووورة)
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