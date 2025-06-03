خطة رحيل تير شتيغن جاهزة!

Advertisement

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن وضع خطة رحيل حارسه .ويسعى برشلونة للتخلص من ، بعد اقترابه من التعاقد مع حارس مرمى خوان جارسيا.وأكدت تقارير إسبانية، أن برشلونة اقترب من حسم الاتفاق مع إسبانيول، للتعاقد مع خوان جارسيا.وبحسب صحيفة " " ، فإن خطة برشلونة تتمثل في أن يكون هو الحارس الأساسي، على أن يكون فيوتشيك تشيزني البديل.وبناء عليه، لن يتواجد تير شتيغن في قوائم المباريات، وهو ما سيجبره على البحث عن نادٍ آخر، إذا أراد اللاعب أساسيًا.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لم يتحدث مع تير شتيغن بشأن الرحيل، ولن يفعل ذلك حتى يتم حسم صفقة حارس إسبانيول بشكل نهائي.ولفتت الصحيفة، إلى أن برشلونة لن يجبر تير شتيغن على الرحيل، وإنما سيكون واضحًا معه بشأن عدم حصوله على دقائق للمشاركة. (كووورة)