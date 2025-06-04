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رياضة

رئيس الـ"فيفا" يوجه رسالة لنادي بيراميدز

Lebanon 24
04-06-2025 | 00:59
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وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسالة تهنئة إلى نادي بيراميدز المصري بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا.
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وتوج نادي بيراميدز بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بفوزه عليه (2-1) في مباراة الإياب، بعد تعادلهما ذهابا بهدف لكل منهما.

وقال إنفانتينيو في رسالته لنادي بيراميدز: "تهانينا لنادي بيراميدز، الذي فاز في يوم الأحد 1 حزيران، بدوري أبطال إفريقيا 2024-2025، وأود أن أكرر تهنئتي الصادقة على هذا الإنجاز التاريخي للنادي، وعلى التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.

من خلال هذه الرسالة، أود أيضًا أن أنقل تحياتي إلى جميع الذين ساهموا في هذه النتيجة، اللاعبين، والمدرب، وكذلك الجهاز الفني والطبي، وبالطبع الجماهير.

لا شك أن هذا الإنجاز قائم على العمل الجاد والاحترافية والاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى الشغف وحب اللعبة، كل هذا يبشر بالخير لمستقبل واعد للغاية، وسيمهد الطريق بلا شك للنجاح في المستقبل.

بينما أشكركم وناديكم على دعمكم المستمر وعملكم وتفانيكم من أجل تطوير كرة القدم في بلدكم وحول العالم..".

يذكر أن نادي بيراميدز يستعد في الوقت الحالي لمواجهة فريق الزمالك، يوم الخميس المقبل 5 حزيران 2025، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.
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