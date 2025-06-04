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رياضة
بسبب مونديال الأندية.. قرار من الخلود السعودي بحق ديانغ
Lebanon 24
04-06-2025
|
02:18
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قرر نادي الخلود السعودي رسميا، إنهاء استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانغ بهدف تمكينه من المشاركة مع ناديه الأصلي
الأهلي المصري
في
كأس العالم للأندية
بأميركا.
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وأوضح الخلود عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "قررت إدارة نادي الخلود إنهاء إعارة اللاعب الدولي المالي أليو ديانغ لتمكينه من العودة إلى الأهلي للمشاركة في
كأس العالم
للأندية في إطار العلاقة المتميزة التي تربط الناديين".
وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار في إطار العلاقة المتميزة التي تربط نادي الخلود بالنادي الأهلي المصري، وتقديرا لما قدمه اللاعب من أداء مميزا خلال فترة إعارته والتي شكلت إضافة فنية مميزة للفريق في الموسم الرياضي المنصرم".
وأشار البيان: "تتقدم
إدارة النادي
بخالص الشكر والتقدير للاعب أليو ديانغ على ما أظهره من انضباط واحترافية، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة".
وانضم ديانغ إلى الأهلي في صيف 2019، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف الخلود في صيف 2024.
ويفتتح الأهلي مشواره في مونديال الأندية بملاقاة
إنتر
ميامي الأميركي يوم 14 حزيران وبعدها بـ5 أيام يواجه بالميراس البرازيلي، وبعدها بـ5 أيام أخرى يواجه بورتو
البرتغالي
.
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