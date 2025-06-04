برشلونة في ورطة جديدة.. وعقوبات مشددة تلوح في الأفق

رغم إنهائه الموسم المحلي بنجاح يواجه خطر التعرض لعقوبات قاسية قد تهدد مشاركته في لموسم 2025-2026 وذلك بسبب مخالفات مالية ارتكبها النادي في الفترة الأخيرة.

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وكشفت صحيفة "تايمز" أن "يويفا" يدرس فرض عقوبات على عدد من الأندية بسبب تجاوزات مالية، على رأسها برشلونة، إلى جانب تشيلسي وأستون فيلا.



ووفقا للتقرير، فإن المحتملة على برشلونة قد تشمل تقليص عدد اللاعبين المسموح لهم بالمشاركة في ، أو حتى خصم نقاط من رصيد الفريق مع انطلاق الموسم المقبل.



وكان برشلونة خسر، في أكتوبر الماضي، استئنافا أمام محكمة التحكيم الرياضية CAS بشأن غرامة قدرها 500 ألف ، على خلفية تقديم تقارير مالية غير دقيقة.



ورغم أن العقوبة كانت مخففة حينها، إلا أن المحكمة حذرت النادي من تكرار المخالفات.



ومع ظهور مخالفات جديدة تتعلق بتصنيف خاطئ لعائدات بيع حقوق البث التلفزيوني، بات النادي الكتالوني في دائرة الخطر، إذ تجاوز السقف المالي المسموح به وفقا للوائح "اليويفا".



ومن المرتقب أن يصدر مجلس الرقابة المالية للأندية قراراته النهائية في هذا الشأن خلال شهر يونيو الجاري.



وفي المقابل، قد تكون العقوبات التي تطال تشيلسي وأستون فيلا أقل شدة، باعتبارها المخالفة الأولى لهما مقارنة ببرشلونة الذي سبق وأن تلقى إنذارات.