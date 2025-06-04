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رياضة

بعد مغادرته الريال.. تقرير يكشف وجهة مودريتش المقبلة

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:32
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ذكر تقرير إعلامي أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، اقترب من الانتقال لفريق ميلان الإيطالي.
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ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن إيغلي تاري، المدير الرياضي، سافر إلى منزل مودريتش في كرواتيا للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب.
 
 
وذكر التقرير، أن ميلان قدم عرضا لمدة عام، ويتوقع أن يتم توقيع العقود غدا الخميس.
 
وسينتهي عقد مودريتش مع الريال يوم 30 حزيران بعد أن مدد تعاقده مع الفريق الإسباني لمدة عام في العام الماضي. (سكاي نيوز عربية) 
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