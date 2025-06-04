بعد مغادرته الريال.. تقرير يكشف وجهة مودريتش المقبلة

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ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" ، فإن إيغلي تاري، المدير الرياضي، سافر إلى منزل مودريتش في للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب. ذكر تقرير إعلامي أن ، لاعب السابق، اقترب من الانتقال لفريق .ووفقا للتقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" ، فإن إيغلي تاري، المدير الرياضي، سافر إلى منزل مودريتش في للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب.

وذكر التقرير، أن ميلان قدم عرضا لمدة عام، ويتوقع أن يتم توقيع العقود غدا الخميس.

وسينتهي عقد مودريتش مع يوم 30 حزيران بعد أن مدد تعاقده مع الفريق الإسباني لمدة عام في العام الماضي. (سكاي نيوز عربية)