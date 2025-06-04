بعد التتويج الأوروبي.. حكيمي يوجه رسالة للمغاربة

وجه النجم أشرف حكيمي رسالة مؤثرة إلى الجماهير المغربية، عقب تتويجه التاريخي بلقب مع .

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وأعرب حكيمي، أحد أعمدة "أسود الأطلس"، عن فخره العميق بانتمائه إلى ، مؤكدا عزمه الاستمرار في تقديم الأفضل سواء مع الأندية أو على المستوى الدولي.



وقال في تصريحات لموقع الجامعة الملكية المغربية : "أنا فخور بكوني مغربيا، وعائلتي كذلك. أنا مستعد لمواصلة العمل بكل قوة من أجل تحقيق الألقاب مع ".



كما عبر عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب أبطال ، واعتبره تتويجا لمجهود طويل من العمل والاجتهاد، موجها شكره الخاص للجماهير المغربية التي دعمته في كل المراحل، سواء داخل المغرب أو خلال نهائي البطولة القارية. (روسيا اليوم)