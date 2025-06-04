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رياضة

بعد التتويج الأوروبي.. حكيمي يوجه رسالة للمغاربة

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:25
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وجه النجم المغربي أشرف حكيمي رسالة مؤثرة إلى الجماهير المغربية، عقب تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق باريس سان جيرمان.
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وأعرب حكيمي، أحد أعمدة "أسود الأطلس"، عن فخره العميق بانتمائه إلى المغرب، مؤكدا عزمه الاستمرار في تقديم الأفضل سواء مع الأندية أو على المستوى الدولي.

وقال في تصريحات لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: "أنا فخور بكوني مغربيا، وعائلتي كذلك. أنا مستعد لمواصلة العمل بكل قوة من أجل تحقيق الألقاب مع المنتخب الوطني".

كما عبر عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، واعتبره تتويجا لمجهود طويل من العمل والاجتهاد، موجها شكره الخاص للجماهير المغربية التي دعمته في كل المراحل، سواء داخل المغرب أو خلال نهائي البطولة القارية. (روسيا اليوم)
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