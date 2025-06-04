انتظرا أكثر من يوم داخل المرحاض لحضور نهائي دوري الأبطال!

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كشف اثنان من المؤثرين على تطبيق "تيك توك" أنهما أمضيا 27 ساعة داخل مرحاض ملعب السبت الماضي لمشاهدة فوز على في نهائي مجاناً.وبعد وضع علامة "خارج الخدمة" على الباب، انتظر في صمت لأكثر من يوم داخل المرحاض بينما استخدم العاملون في الاستاد المراحيض الأخرى.وقال أحدهما لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية: كان لدينا حقيبة ظهر مليئة بالوجبات الخفيفة وكنا نلعب بهواتفنا لإضاعة الوقت.وأضاف: كانت الأنوار مضاءة طوال الوقت، وكنا نجلس بطريقة غير مريحة، لذا كان النوم أمرا مستحيلاً. وهذا ما جعل الأمر صعباً جسدياً ونفسياً.وبمجرد سماعهما بدء المشجعين في استخدام المراحيض يوم المباراة، غادر الثنائي مخبأهما وشقا طريقهما مروراً بمسؤولي التحقق من التذاكر للانضمام لحشد جماهيري مؤلف من 86600 مشجع في المدرجات. (العربية)