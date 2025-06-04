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رياضة

انتظرا أكثر من يوم داخل المرحاض لحضور نهائي دوري الأبطال!

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:34
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كشف اثنان من المؤثرين على تطبيق "تيك توك" أنهما أمضيا 27 ساعة داخل مرحاض ملعب أليانز أرينا السبت الماضي لمشاهدة فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجاناً.
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وبعد وضع علامة "خارج الخدمة" على الباب، انتظر الثنائي في صمت لأكثر من يوم داخل المرحاض بينما استخدم العاملون في الاستاد المراحيض الأخرى.

وقال أحدهما لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية: كان لدينا حقيبة ظهر مليئة بالوجبات الخفيفة وكنا نلعب بهواتفنا لإضاعة الوقت.

وأضاف: كانت الأنوار مضاءة طوال الوقت، وكنا نجلس بطريقة غير مريحة، لذا كان النوم أمرا مستحيلاً. وهذا ما جعل الأمر صعباً جسدياً ونفسياً.

وبمجرد سماعهما بدء المشجعين في استخدام المراحيض يوم المباراة، غادر الثنائي مخبأهما وشقا طريقهما مروراً بمسؤولي التحقق من التذاكر للانضمام لحشد جماهيري مؤلف من 86600 مشجع في المدرجات. (العربية)
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