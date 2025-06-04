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رياضة

بشكل رسمي.. هذا موعد نهاية عقد زيزو

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:15
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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول موعد نهاية عقد أحمد مصطفى "زيزو" مع نادي الزمالك، مؤكداً في خطاب رسمي أن عقد اللاعب ينتهي يوم 5 حزيران 2025، تزامناً مع نهائي كأس مصر، حسب موقع "يلا كورة".
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ويأتي هذا الرد الرسمي في ظل تقارير صحفية تحدثت عن اتفاق بين "زيزو" والنادي الأهلي على الانتقال في صفقة حرة، ما أثار تساؤلات حول أحقيته بالمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، المقرر انطلاقها في 14 حزيران بالولايات المتحدة.

وكانت هناك روايات متضاربة حول التاريخ الفعلي لانتهاء عقد اللاعب، بين نهاية شهر يونيو أو ختام آخر مباراة رسمية في الموسم، وسط ارتباك في مواعيد المنافسات المحلية. لكن اتحاد الكرة استند إلى لوائح "فيفا"، التي تُعرّف نهاية الموسم بآخر مباراة رسمية في الدوري أو الكأس المحليتين، ما جعل نهائي كأس مصر هو النقطة الفاصلة.

الزمالك من جانبه كان قد سعى لاعتبار 12 حزيران (موعد نهائي كأس رابطة الأندية) نهاية الموسم، في محاولة لعرقلة انتقال اللاعب المرتقب، إلا أن القرار الرسمي جاء مخالفاً لموقفه.
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