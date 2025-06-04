بشكل رسمي.. هذا موعد نهاية عقد زيزو

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حسم الجدل المثار حول موعد نهاية عقد "زيزو" مع ، مؤكداً في خطاب رسمي أن عقد اللاعب ينتهي يوم 5 حزيران 2025، تزامناً مع مصر، حسب موقع "يلا كورة".ويأتي هذا الرد الرسمي في ظل تقارير صحفية تحدثت عن اتفاق بين "زيزو" والنادي الأهلي على الانتقال في صفقة حرة، ما أثار تساؤلات حول أحقيته بالمشاركة مع الأهلي في 2025، المقرر انطلاقها في 14 حزيران بالولايات المتحدة.وكانت هناك روايات متضاربة حول التاريخ الفعلي لانتهاء عقد اللاعب، بين نهاية شهر يونيو أو ختام آخر مباراة رسمية في الموسم، وسط ارتباك في مواعيد المنافسات المحلية. لكن اتحاد استند إلى لوائح " "، التي تُعرّف نهاية الموسم بآخر مباراة رسمية في الدوري أو الكأس المحليتين، ما جعل نهائي هو النقطة الفاصلة.من جانبه كان قد سعى لاعتبار 12 حزيران (موعد نهائي كأس رابطة الأندية) نهاية الموسم، في محاولة لعرقلة انتقال اللاعب المرتقب، إلا أن القرار الرسمي جاء مخالفاً لموقفه.