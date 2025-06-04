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رياضة
مودريتش.. والرحلة الجديدة
Lebanon 24
04-06-2025
|
12:41
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بات النجم
الكرواتي لوكا مودريتش
على أعتاب الانتقال إلى
ميلان
الإيطالي
، بعد رحيله عن
ريال مدريد
، وفق ما أكدته تقارير عدة بينها "سكاي سبورتس" والصحفي
جيانلوكا
دي مارزيو
.
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وأفادت التقارير بأن مودريتش، البالغ من العمر 39 عامًا، أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى "الروسونيري"، ما يعزز ثقة
إدارة النادي
في إتمام الصفقة خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وبحسب المصادر، عرض ميلان عقدًا يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي صافٍ يبلغ 3.5 ملايين
يورو
.
من جهتها، كشفت صحيفة "ماركا"
الإسبانية
أن إدارة ميلان تعمل على مشروع
رياضي
جديد لإعادة بناء خط الوسط، وتعتبر مودريتش "القائد المثالي" لهذه المرحلة.
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