مودريتش.. والرحلة الجديدة

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بات النجم على أعتاب الانتقال إلى ، بعد رحيله عن ، وفق ما أكدته تقارير عدة بينها "سكاي سبورتس" والصحفي .وأفادت التقارير بأن مودريتش، البالغ من العمر 39 عامًا، أعطى موافقته المبدئية على الانضمام إلى "الروسونيري"، ما يعزز ثقة في إتمام الصفقة خلال الساعات الـ48 المقبلة.وبحسب المصادر، عرض ميلان عقدًا يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي صافٍ يبلغ 3.5 ملايين .من جهتها، كشفت صحيفة "ماركا" أن إدارة ميلان تعمل على مشروع جديد لإعادة بناء خط الوسط، وتعتبر مودريتش "القائد المثالي" لهذه المرحلة.