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رياضة

الفيفا يكشف قائمة حكام مونديال الأندية... و5 عرب في الواجهة

Lebanon 24
04-06-2025 | 15:39
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قائمة موسعة لحكام كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة ما بين 15 حزيران الجاري حتى 13 تموز المقبل.

وأعلن فيفا أنه اختار 117 حكما ينتمون إلى 41 اتحادا وطنيا لتحكيم مباريات النسخة الموسّعة الأولى من مونديال الأندية منهم 35 حكم ساحة.
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وضمت القائمة المختارة 5 حكام ساحة عرب من دول مختلفة، القطري سلمان فلاحي والجزائري مصطفى غربال، بينما الثلاثة الآخرين من الإمارات وموريتانيا وليبيا.

كما حضر 3 قطريين آخرين هم رمضان النعيمي وماجد الشمري حكمين مساعدين، وخميس المري في تقنية الفيديو المساعد.

ووجد في القائمة حكام الساحة الروماني إستيفان كوفاتش الذي أدار المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز كاسح لباريس سان جيرمان على إنتر ميلان الإيطالي 5-0.

وشملت القائمة العديد من الأسماء البارزة في الكرة الأوروبية، مثل الثنائي الإنكليزي أنتوني تايلور ومايكل أوليفر والبولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

في المقابل خلت القائمة من وجود أي حكم إسباني، وهو ما اعتبرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأنه "مفاجئ".

وسيكتفي التحكيم الإسباني بوجود الحكمين كارلوس ديل سيرو غراندي وأليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، لكن بصفتهما مساعدين في غرفة الفيديو المساعد "فار".

إليكم أسماء حكام الساحة الـ35 المختارين لإدارة مباريات كأس العالم للأندية:
القطري سلمان فلاحي.
الجزائري مصطفى غربال.
الإماراتي عمر آل علي.
الموريتاني دحان بيده.
الليبي معتز الشلماني.
البرازيلي رامون أباتي.
السلفادوري إيفان بارتون.
البارغوياني خوان غابرييل بينيتيز.
النرويجي إسبن إسكاس.
الأسترالي علي رضا فغاني.
الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز.
الكندي درو فيشر.
التشيلي كريستيان غاراي.
الروماني إستيفان كوفاتش.
النيوزلندي كامبل كيرك كاوانا واغ.
الفرنسي فرانسوا ليتكسييه.
الصيني ما نينغ.
الهولندي داني ماكيلي.
البولندي سيمون مارشينياك.
الهندوراسي سعيد مارتينيز.
الكونغولي جان جاك ندالا.
السويدي غلين نيبيرغ.
الإنكليزي مايكل أوليفر.
الأميركي توري بينسو.
المكسيكي سيزار راموس.
البرازيلي ويلتون سامبايو.
السنغالي عيسى سي.
الأوزبكي إلغيز تانتاشيف.
الإنكليزي أنتوني تايلور.
الأورغوياني غوستافو تيخيرا.
الأرجنتيني فاكوندو تيلو.
الفرنسي كليمنت توربان.
الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.
السلوفيني سلافكو فينتشيتش.
الألماني فيليكس تسفاير. (الجزيرة)
 
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