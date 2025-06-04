غريليش .. وموسم الخيبات

يبدو أن أيام جاك غريليش في مانشستر سيتي
باتت معدودة، مع تصاعد التقارير التي تشير إلى استبعاده من تشكيلة بيب غوارديولا
المشاركة في كأس العالم للأندية
، في خطوة تكرّس خروجه من حسابات المدرب الإسباني.
غريليش، الذي انتقل إلى السيتي قادمًا من أستون فيلا في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني عام 2021، لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، مسجلًا 17 هدفًا فقط في 157 مباراة، واكتفى بهدف وحيد في الدوري الممتاز هذا الموسم.
المشهد كان واضحًا في نهائي كأس الاتحاد
الإنكليزي أمام كريستال بالاس، حين فضّل غوارديولا
الزج بالموهبة الأرجنتينية الصاعدة كلاوديو إيشيفيري (19 عامًا) بديلًا، تاركًا جريليش على مقاعد البدلاء حتى النهاية، رغم حاجة الفريق لقلب النتيجة.
ووفقًا لصحيفة ديلي
تلغراف، يُتوقّع أن يغيب جريليش عن بعثة الفريق المتوجّهة إلى الولايات المتحدة
لخوض كأس العالم
للأندية، ما يجعل رحيله هذا الصيف شبه محسوم.
على الصعيد الدولي، استُبعد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من قائمة المدرب توماس توخيل لمواجهتي إنكلترا
أمام أندورا والسنغال هذا الشهر. ومع ذلك، يأمل غريليش أن يفتح له موسم قوي 2025-2026 أبواب العودة للمنافسة على موقع في كأس العالم 2026.
مانشستر
سيتي، من جهته
، لا يمانع تسهيل خروجه، ويُقال إنه يعمل حاليًا على إيجاد وجهة مناسبة تضمن له فرصة اللعب المنتظم وإعادة إطلاق مسيرته الكروية. ( the standard)