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رياضة
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم
Lebanon 24
04-06-2025
|
23:00
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أعلن
نادي تشيلسي
ضم ليام ديلاب مهاجم إبسويتش لمدة ستة مواسم وحتى صيف 2031.
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التقارير أن
تشيلسي
قام بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.
ويرغب تشيلسي في ضمه إلى قائمة الفريق المشارك في بطولة
كأس العالم للأندية
التي ستنطلق بعد 10 أيام.
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