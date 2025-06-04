رسميا.. تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم

أعلن ضم ليام ديلاب مهاجم إبسويتش لمدة ستة مواسم وحتى صيف 2031.

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التقارير أن قام بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.



ويرغب تشيلسي في ضمه إلى قائمة الفريق المشارك في بطولة التي ستنطلق بعد 10 أيام.