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رياضة

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم ديلاب لمدة ستة مواسم

Lebanon 24
04-06-2025 | 23:00
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أعلن نادي تشيلسي ضم ليام ديلاب مهاجم إبسويتش لمدة ستة مواسم وحتى صيف 2031.
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التقارير أن تشيلسي قام بتفعيل الشرط الجزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب تشيلسي في ضمه إلى قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بعد 10 أيام.

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