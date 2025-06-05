واقعة طريفة في دوري الأمم الأوروبية للسيدات.. استدعاء لاعبة معتزلة عمرها 51 عامًا!

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شهدت منافسات للسيدات حادثة طريفة وغريبة، بعدما استدعى منتخب بالخطأ لاعبة معتزلة تبلغ من العمر 51 عامًا، ضمن تشكيلته الرسمية لمباراة أمام .المدربة سارينن وقعت في خطأ إداري، عندما أدخلت عن طريق الخطأ اسم ستينا روسكانن، اللاعبة السابقة التي اعتزلت قبل أكثر من ربع قرن، بدلًا من المدافعة الشابة نان روسكانن (23 عامًا) التي تنشط حاليًا في نادي ديورغاردن المحلي.الطريف أن اللاعبتين لا تربطهما أي صلة قرابة، ما جعل الخطأ يبدو أكثر غرابة.الخطأ لم يُكتشف إلا بعد الموعد النهائي لتقديم التشكيلة، ما يعني أن نان لم تتمكن من المشاركة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 في العاصمة الفنلندية هلسنكي مساء الثلاثاء.لكن ستينا روسكانن، التي خاضت آخر مباراة دولية لها مع فنلندا عام 1995، تقبلت الموقف بروح الدعابة، وقالت لصحيفة "إيلتا سانومات" المحلية: "أنا جاهزة إذا احتجتم إليّ! شاركت بالأمس فقط في مباراة بدوري الهواة، لذا ما زلت أشعر أنني في أجواء اللعبة".من جانبها، أبدت المدربة سارينن أسفها الشديد، وقالت في بيان صادر عن الاتحاد الفنلندي : "نان كانت محبطة بالطبع، لكنها أظهرت تقبّلًا رائعًا للموقف رغم الظروف... أنا أتحمل كامل المسؤولية عن الخطأ". (العين)