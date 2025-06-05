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رياضة

برشلونة يتلقى ضربة مفاجئة في سوق الانتقالات

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:00
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تلقى عملاق الدوري الإسباني برشلونة هذا الأسبوع ضربة موجعة على صعيد الانتقالات.
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يأتي ذلك وسط تأكيدات بأن ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز ليس لديه نية للتخلي عن لويس دياز خلال الأشهر المقبلة.

ومن المؤكد أن اسم اللاعب دياز قد احتل مركز الصدارة في عناوين الصحف في عاصمة كتالونيا خلال الأسبوعين الماضيين.

ويأتي هذا وسط تفاهم واسع النطاق على أن الكولومبي تم تحديده باعتباره الهدف الأول للانتقالات الصيفية من جانب بطل الدوري الإسباني برشلونة.

وفي ظل البحث المستمر عن تعزيزات في الثلث الأخير من الملعب، حدد البلاوغرانا لاعب بورتو السابق باعتباره الملف المثالي.
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