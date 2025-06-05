برشلونة يتلقى ضربة مفاجئة في سوق الانتقالات

Advertisement

تلقى عملاق هذا الأسبوع ضربة موجعة على صعيد الانتقالات.يأتي ذلك وسط تأكيدات بأن بطل الممتاز ليس لديه نية للتخلي عن خلال الأشهر المقبلة.ومن المؤكد أن اسم اللاعب دياز قد احتل مركز الصدارة في عناوين الصحف في عاصمة كتالونيا خلال الأسبوعين الماضيين.ويأتي هذا وسط تفاهم واسع النطاق على أن الكولومبي تم تحديده باعتباره الهدف الأول للانتقالات الصيفية من جانب بطل .وفي ظل البحث المستمر عن تعزيزات في الثلث الأخير من الملعب، حدد البلاوغرانا لاعب بورتو السابق باعتباره الملف المثالي.