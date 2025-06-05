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رياضة
صفقة يريد ريال مدريد إتمامها
Lebanon 24
05-06-2025
|
01:30
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يأمل عملاق
الدوري الإسباني
ريال مدريد
في إتمام صفقة انتقال هدفه
الرئيسي
التالي في الوقت المناسب ليتمكن من المشاركة في
كأس العالم للأندية.
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وقال باتريك بيرغر، المطلع على شؤون الانتقالات، إن اللاعب المعني هو فرانكو ماستانتونو.
وبطبيعة الحال، عاد اسم الشاب ماستانتونو ليظهر من جديد كأحد أبرز الأسماء في عناوين الأخبار في عاصمة
إسبانيا
خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويأتي ذلك بعد تأكيد واسع النطاق بأن نادي العاصمة أعاد تموضعه في مقدمة قائمة المنتظرين لنجم ريفر بليت.
وبعد أن بدا وكأنهم قد فقدوا الأمل في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، أدى ظهور
باريس سان جيرمان
في السباق لضم ماستانتونو إلى عودة
ريال
مدريد
إلى العمل.
ولقد وصل الأمر إلى أن آخر الأخبار الصادرة عن
وسائل الإعلام
يوم الأربعاء تشير إلى أن فلورنتينو بيريز يعملون الآن بنشاط لإتمام صفقة مع ريفر بليت.
وفقًا لتقرير من باتريك بيرغر المذكور آنفًا من سكاي، قال: "ريال مدريد الآن في موقفٍ مثالي للتعاقد مع فرانكو ماستانتونو. جوني كالافات موجودٌ في بوينس آيرس للتفاوض مع اللاعب ومع ريفر بليت. لن تُشكّل الشروط الشخصية عائقًا؛ ماستانتونو يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد. الجميع في ريال مدريد واثقون من إتمام الصفقة قريبًا - خوسيه أنخيل سانشيز يُريد ضمه قبل
كأس العالم للأندية
".
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