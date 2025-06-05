عودة تصنيف "أفضل 100 لاعب في العالم"... صيغة جديدة تُنصف كل المراكز

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بعد موسم ناري ختمه نهائي أبطال ، تعود قائمة FC 100 الشهيرة لتقدم لنا النسخة الأحدث من تصنيف أفضل لاعبي في العالم لموسم 2024-2025، بمقاربة ثورية تُراعي كل مركز في الملعب، بعيدًا عن سطوة الهدافين وصناع الألعاب فقط.في زمنٍ يُقاس فيه النجاح غالبًا بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، اختارت ESPN أن تسبح عكس . قائمة FC 100 ليست مجرد سباق نجومية تقليدي، بل هي محاولة جادة لإعادة الاعتبار لجميع المراكز، من حارس المرمى إلى رأس الحربة. وبعيدًا عن الترتيب الخطي من 1 إلى 100، تُقدّم القائمة تقسيمًا عميقًا إلى سبع فئات: الحراس، الأظهرة، قلوب الدفاع، لاعبو الارتكاز، صانعو اللعب، الأجنحة، والمهاجمون.النسخة الحالية تشهد دخول 40 وجهًا جديدًا إلى التصنيف، ما يعكس التحولات الجذرية في مشهد كرة القدم العالمية وصعود جيل جديد من المواهب. وفي المقابل، حافظ ثلاثة نجوم أسطوريين على تواجدهم للعام التاسع تواليًا: ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، ويان أوبلاك.على مستوى الجنسيات، تصدّر المنتخب الفرنسي المشهد بـ12 لاعبًا، متفوقًا على إسبانيا (11)، وإنكلترا والبرازيل (9 لكل منهما). أما على صعيد الأندية، فقد فاجأ الجميع بتربعه على القمة عبر 11 لاعبًا في القائمة، تتويجًا لموسم تاريخي تُوّج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.واستمر كريستيان بوليسيتش في ترسيخ مكانته، ليكون الممثل الوحيد للولايات المتحدة ضمن القائمة للمرة الثالثة، بعد موسم لافت مع .كالعادة، واصل الدوري الإنكليزي الممتاز فرض هيمنته بحضور 35 لاعبًا، رغم تراجع تمثيل مانشستر سيتي واقتصاره على لاعبين فقط، مقابل 10 لاعبين من ليفربول و8 من أرسنال، فيما فاجأ نوتنغهام فورست بوجود 4 لاعبين.على عكس الكثير من القوائم التي تُغرق في التركيز على الهجوم، يقسم FC 100 اللاعبين وفق أدوارهم الدقيقة داخل الملعب. هكذا نرى جناحين مثل لامين يامال ودويه يصنعان الفرق، ولاعب وسط ارتكاز مثل ديكلان رايس يُحتفى بدوره، وحارس مرمى مثل أوبلاك يُمنح التقدير الذي يستحقه.شارك في التصويت أكثر من 100 خبير من أقسام ESPN المتنوعة حول العالم، من أبرزهم غاب ماركوتي، جوليان لورانس، دون هاتشيسون، نيدوم أونوها، وأليخاندرو مورينو، إلى جانب صحافيين من البرازيل، الأرجنتين، هولندا، والمكسيك. تم تقييم اللاعبين وفق تأثيرهم طوال الموسم، مع مرونة في التعامل مع الإصابات والبطولات القصيرة مثل . (ESPN)