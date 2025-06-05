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رياضة
أوسيمين على بعد خطة من الانضمام للهلال
Lebanon 24
05-06-2025
|
03:55
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شهدت مفاوضات نادي
الهلال
السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي
الإيطالي
، تقدما ملحوظا بعد فترة من عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الصفقة.
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ويسعى الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في
بطولة كأس العالم
للأندية تنطلق منتصف الشهر الحالي في
الولايات المتحدة
الأمريكية
.
وذكرت صحيفة "عكاظ"
السعودية
أن أوسمين من المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الخميس، في خطوة تمهد لحسم الصفقة وإتمام انتقال اللاعب للهلال.
وأضافت أن المهاجم النيجيري سيتوجه بعد ذلك إلى أحد فنادق العاصمة
الفرنسية
باريس
من أجل توقيع عقود الانتقال للزعيم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.
وسجل أوسمين 37 هدفًا في 41 مباراة خلال الموسم الماضي الذي أعير فيه إلى جالطة سراي
التركي
، ليعود إلى فريقه نابولي هذا الصيف، قبل إتمام الاتفاق على رحيله صوب الهلال. (كووورة)
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