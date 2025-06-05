أوسيمين على بعد خطة من الانضمام للهلال

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شهدت مفاوضات نادي السعودي للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي ، تقدما ملحوظا بعد فترة من عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الصفقة.ويسعى الهلال للتعاقد مع المهاجم النيجيري لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في للأندية تنطلق منتصف الشهر الحالي في .وذكرت صحيفة "عكاظ" أن أوسمين من المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم الخميس، في خطوة تمهد لحسم الصفقة وإتمام انتقال اللاعب للهلال.وأضافت أن المهاجم النيجيري سيتوجه بعد ذلك إلى أحد فنادق العاصمة من أجل توقيع عقود الانتقال للزعيم، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.وسجل أوسمين 37 هدفًا في 41 مباراة خلال الموسم الماضي الذي أعير فيه إلى جالطة سراي ، ليعود إلى فريقه نابولي هذا الصيف، قبل إتمام الاتفاق على رحيله صوب الهلال. (كووورة)