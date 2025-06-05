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رياضة
فضيحة جنسيّة... لاعب ريال مدريد في ورطة كبيرة ويُواجه السجن
Lebanon 24
05-06-2025
|
05:33
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بعد اتّهامه بنشر فيديو جنسيّ لفتاة كانت تبلغ من العمر 16 عاماً عام 2023، طالب محامي الشابة التي ظهرت في المقطع الذي سجله ثلاثة لاعبين من فريق الشباب في
ريال مدريد
، بسجن
راؤول أسينسيو
، مدافع
النادي الإسباني
، لمدة 4 سنوات. (العربية)
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