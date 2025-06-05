Advertisement

رياضة

فضيحة جنسيّة... لاعب ريال مدريد في ورطة كبيرة ويُواجه السجن

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1370856-638847239289644349.png
Doc-P-1370856-638847239289644349.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اتّهامه بنشر فيديو جنسيّ لفتاة كانت تبلغ من العمر 16 عاماً عام 2023، طالب محامي الشابة التي ظهرت في المقطع الذي سجله ثلاثة لاعبين من فريق الشباب في ريال مدريد، بسجن راؤول أسينسيو، مدافع النادي الإسباني، لمدة 4 سنوات. (العربية)
Advertisement
 
 
 

مواضيع ذات صلة
لاعب عربيّ مطلوب في "ريال مدريد"
lebanon 24
05/06/2025 20:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة جنسية... عزل قائد في البحرية الملكية البريطانية
lebanon 24
05/06/2025 20:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه
lebanon 24
05/06/2025 20:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب ريال مدريد يُواجه تهمة خطيرة... وثيقة قضائيّة تكشف مضمونها
lebanon 24
05/06/2025 20:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:29 | 2025-06-05
09:37 | 2025-06-05
08:57 | 2025-06-05
08:28 | 2025-06-05
07:13 | 2025-06-05
03:55 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24