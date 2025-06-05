فضيحة جنسيّة... لاعب ريال مدريد في ورطة كبيرة ويُواجه السجن

بعد اتّهامه بنشر فيديو جنسيّ لفتاة كانت تبلغ من العمر 16 عاماً عام 2023، طالب محامي الشابة التي ظهرت في المقطع الذي سجله ثلاثة لاعبين من فريق الشباب في ، بسجن ، مدافع ، لمدة 4 سنوات. (العربية)

Advertisement