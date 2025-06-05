ضربة مُوجعة للمنتخب الإيطاليّ قبل مباراته أمام النرويج

تلقى المنتخب ضربة موجعة بعدما اضطر من الخروج من قائمة الفريق، قبل خوض مباراتيّ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أمام ومولدوفا.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ مدافعي المنتخب الإيطالي أليساندرو بونغيورنو وماتيا جابيا كانا تركا أيضاً المعسكر التدريبيّ بسبب الإصابة هذا الأسبوع. (العربية)