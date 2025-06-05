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رياضة

ضربة مُوجعة للمنتخب الإيطاليّ قبل مباراته أمام النرويج

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:37
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تلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة بعدما اضطر مويس كين من الخروج من قائمة الفريق، قبل خوض مباراتيّ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 أمام النرويج ومولدوفا.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ مدافعي المنتخب الإيطالي أليساندرو بونغيورنو وماتيا جابيا كانا تركا أيضاً المعسكر التدريبيّ بسبب الإصابة هذا الأسبوع. (العربية)
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