مباراة استثنائية.. إسبانيا تُقصي فرنسا وتقترب من الاحتفاظ بلقب دوري الأمم

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اقترب المنتخب الإسباني من الاحتفاظ بلقب الأمم الأوروبية بعد أن أطاح بنظيره الفرنسي في مباراة مجنونة انتهت بنتيجة (5-4)، على ملعب "MHPArena"، ضمن منافسات نصف النهائي.وتأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية ليضرب موعدًا مع جاره المنتخب الذي تمكن من إقصاء أمس بعد أن قلب تأخره وفاز بنتيجة (2-1) على ملعب أليانز أرينا.وشهدت المواجهة سيناريو دراميًا حافلًا بالأهداف والإثارة، حيث افتتح المنتخب الإسباني التسجيل في الدقيقة 22، حينما استلم ميكيل أويارزابال تمريرة من يامال داخل المنطقة وهيأها إلى نيكو ويليامز ليطلق تصويبة قوية استقرت في سقف الشباك.ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط حتى ظهر ميكيل ميرينو ليعزز تقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 25 وذلك بصناعة من ميكيل أويارزابال أيضًا بعد أرسل تمريرة في ظهر الدفاع إنفرد ميرينو على إثرها بالمرمى ليصوب كرة على يسار الحارس ماينان.وقبل نهاية الشوط الأول، نجح منتخب إسبانيا في الوصول لشباك للمرة الثالثة بعد جملة فنية رائعة من ضربة حرة مباشرة انتهت عند المدافع هويسن الذي أنهاها داخل الشباك، ولكنه ألغي في الأخير بداعي التسلل.واصل المنتخب الإسباني ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54 من ضربة جزاء صوبها لامين يامال على يمين مايك ماينان بثقة عالية.وبعدها بدقيقة واحدة فقط، زاد الغلة بالهدف الرابع لإسبانيا حين تحرك بسرعة داخل المنطقة، وروض تمريرة نيكو ويليامز بذكاء قبل أن يضعها داخل الشباك بلمسة رائعة في الدقيقة 55.وأثمرت محاولات فرنسا لحفظ ماء الوجه، بتحصل على ضربة جزاء من أمام بيدرو بورو، تولى تنفيذها بنفسه وسجل منها الهدف الأول للديكة عند الدقيقة 59.ولكن لامين يامال ظهر مجددًا ووقع على الثنائية والهدف الخامس للمنتخب الإسباني في الدقيقة 67 بصناعة من بيدرو بورو.وتحسن منتخب فرنسا بعد إجراء ديشان عدة تغييرات، حيث أظهر البديل ريان شرقي لمسته الأولى المميزة بقميص "الديوك"، حينما توغل على مشارف المنطقة وسدد كرة صاروخية سكنت الزاوية لمرمى أوناي سيمون، مسجلًا هدف تقليص الفارق بطريقة رائعة في أول مشاركة دولية له عند الدقيقة 79.عاد شرقي ليصنع الفارق مجددًا، بعدما مرر كرة بينية ذكية إلى الظهير مالو غوستو، الذي أرسل عرضية داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع داني فيفيان وتحولت بالخطأ إلى شباك المنتخب الإسباني، لتُقلص الفارق إلى (5-3).وأشعل راندال كولو مواني الانتفاضة بهدف رابع، حينما ارتقى لعرضية متقنة من ريان شرقي، وحولها برأسه ببراعة داخل الشباك في الدقيقة 90+3، ولكن الدقائق المتبقية لم تُسعف فرنسا بعد رهيب على إسبانيا، لينتهي اللقاء بفوز الأخير.وحملت المباراة طابعًا ثأريًا مزدوجًا، حيث سبق أن فازت فرنسا على إسبانيا 2-1 في نهائي نسخة 2021، قبل أن ترد إسبانيا الدين بنفس النتيجة في نصف نهائي 2024 وتُكمل مشوارها نحو التتويج باللقب. (ميركاتو تايم)