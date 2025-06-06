هاليبورتون يخطف المباراة الأولى ويعيد رسم ملامح السلسلة: بيسرز يواصل عادته في "قلب الطاولة"

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في مباراة مثيرة امتدت حتى الثانية الأخيرة، انتزع فوزًا دراميًا من فم ثاندر بنتيجة 111-110، في افتتاح نهائيات . ومع أن السيطرة كانت شبه مطلقة لصالح ثاندر طوال 47 دقيقة و40 ثانية، إلا أن الثواني العشرين الأخيرة كانت كافية ليقلب تايريز هاليبورتون ورفاقه كل التوقعات.كان شاي غيلغوس-ألكسندر نجمًا فوق العادة طوال اللقاء، مسجلاً 38 نقطة مع أداء هجومي صلب، إلا أن رميته الحاسمة من منتصف المسافة – وهي سلاحه المفضل – أخطأت الهدف قبل 10 ثوانٍ من النهاية. وفي الطرف المقابل، استغل هاليبورتون الفرصة وسجّل سلة الفوز قبل 0.3 ثانية من صافرة النهاية، في لقطة اختزلت روح بيسرز القتالية خلال هذه التصفيات.منذ بداية الأدوار الإقصائية، أثبت بيسرز أنه متخصص في العودة من بعيد، ونجح مرة أخرى في تحقيق انتصار لم يتقدم فيه على لوحة النتائج سوى مرة واحدة: عندما حسمه.وفي وقت بدا فيه فريق ثاندر مسيطراً تماماً – بفضل ضغط دفاعي أجبر بيسرز على 24 خطأً – جاء الشوط الثاني مغايرًا تمامًا: ستة أخطاء فقط لإنديانا، و66 نقطة هجومية، بينها 35 نقطة في الربع الأخير.العنصر الفارق؟ قدرة إنديانا على امتصاص الضغط ثم الانفجار الهجومي في اللحظة المناسبة، مدعومة بثلاثيات حاسمة من تيرنر، أوبي توبين، وآرون نسميث، ورؤية هاليبورتون المذهلة تحت الضغط.لكن رغم الهزيمة، يبقى أوكلاهوما سيتي ثاندر المرشّح الأبرز على الورق. فالفريق لم يخسر مباراتين متتاليتين طوال الموسم، وتاريخ التصفيات يؤكد أن الفرق الأعلى تصنيفًا التي تخسر المباراة الأولى على أرضها تفوز في المباراة الثانية بنسبة 75%، بمتوسط فارق 12 نقطة.لكن بيسرز أثبت مرارًا أنه ليس خصمًا سهلًا، وسبق له أن فاز بالمباراتين الأولى والثانية خارج أرضه في هذه التصفيات. فهل يكرر الإنجاز مرة ثالثة؟ (ESPN)