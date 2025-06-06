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رياضة

في أول اختبار رسمي لأنشيلوتي.. البرازيل تسقط في فخ التعادل

Lebanon 24
06-06-2025 | 01:00
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في بداية غير مثالية لمسيرته مع منتخب السامبا، سقط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في فخ التعادل السلبي أمام الإكوادور، فجر الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
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ورغم مرور أقل من أسبوعين على تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب البرازيلي، لم ينجح أنشيلوتي في تغيير الصورة الباهتة التي يقدمها "السيليساو" مؤخرًا، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المتعثرة في التصفيات، ويكتفي بنقطة واحدة أمام خصم عنيد يحتل وصافة الترتيب خلف الأرجنتين.

ودخلت البرازيل اللقاء وهي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وظهرت بشكل متواضع رغم الاستحواذ على الكرة في فترات طويلة من المباراة. وجاءت أبرز الفرص في الدقيقة 23، عندما أطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية داخل المنطقة، لكنها اصطدمت بدفاع الإكوادور، وتكفّل الحارس في إنقاذها.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب البرازيل زيادة نسقه الهجومي، لكن دفاع أصحاب الأرض بقي صلبًا، ليغيب التهديد الحقيقي عن مرمى الإكوادور حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما عزز منتخب الإكوادور موقعه في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متساويًا مع باراغواي، في حين تواصل الأرجنتين تصدّر الترتيب. 
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