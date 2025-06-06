27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
في أول اختبار رسمي لأنشيلوتي.. البرازيل تسقط في فخ التعادل
Lebanon 24
06-06-2025
|
01:00
A-
A+
\
photos
0
A+
A-
في بداية غير مثالية لمسيرته مع منتخب السامبا، سقط المدرب
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي
في فخ التعادل السلبي أمام
الإكوادور
، فجر الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
Advertisement
ورغم مرور أقل من أسبوعين على تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب البرازيلي، لم ينجح
أنشيلوتي
في تغيير الصورة الباهتة التي يقدمها "
السيليساو
" مؤخرًا، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المتعثرة في التصفيات، ويكتفي بنقطة واحدة أمام خصم عنيد يحتل وصافة الترتيب خلف
الأرجنتين
.
ودخلت
البرازيل
اللقاء وهي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وظهرت بشكل متواضع رغم الاستحواذ على
الكرة
في فترات طويلة من المباراة. وجاءت أبرز الفرص في الدقيقة 23، عندما أطلق
فينيسيوس جونيور
تسديدة قوية داخل المنطقة، لكنها اصطدمت بدفاع الإكوادور، وتكفّل الحارس في إنقاذها.
وفي الشوط الثاني، حاول منتخب البرازيل زيادة نسقه الهجومي، لكن دفاع أصحاب الأرض بقي صلبًا، ليغيب التهديد الحقيقي عن مرمى الإكوادور حتى صافرة النهاية.
بهذه النتيجة، رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما عزز منتخب الإكوادور موقعه في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متساويًا مع باراغواي، في حين تواصل الأرجنتين تصدّر الترتيب.
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. أنشيلوتي مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل
Lebanon 24
رسميًا.. أنشيلوتي مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل
06/06/2025 12:44:44
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نزع سلاح "حزب الله".. تقرير بريطاني: هذا أوّل إختبار أمام لبنان
Lebanon 24
قبل نزع سلاح "حزب الله".. تقرير بريطاني: هذا أوّل إختبار أمام لبنان
06/06/2025 12:44:44
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشيلوتي يبدأ مهمته مع منتخب البرازيل
Lebanon 24
أنشيلوتي يبدأ مهمته مع منتخب البرازيل
06/06/2025 12:44:44
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أنشيلوتي اليوم في البرازيل لتدريب منتخب "السامبا"
Lebanon 24
أنشيلوتي اليوم في البرازيل لتدريب منتخب "السامبا"
06/06/2025 12:44:44
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
يامال يرسل "رسالة صامتة" إلى ديمبيلي بعد ملحمة إسبانيا وفرنسا… والكرة الذهبية تشتعل
Lebanon 24
يامال يرسل "رسالة صامتة" إلى ديمبيلي بعد ملحمة إسبانيا وفرنسا… والكرة الذهبية تشتعل
04:26 | 2025-06-06
06/06/2025 04:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التتويج في إيطاليا... مكتوميناي يردّ على يونايتد وروبرتسون يصبّ جام غضبه
Lebanon 24
بعد التتويج في إيطاليا... مكتوميناي يردّ على يونايتد وروبرتسون يصبّ جام غضبه
03:49 | 2025-06-06
06/06/2025 03:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هاليبورتون يخطف المباراة الأولى ويعيد رسم ملامح السلسلة: بيسرز يواصل عادته في "قلب الطاولة"
Lebanon 24
هاليبورتون يخطف المباراة الأولى ويعيد رسم ملامح السلسلة: بيسرز يواصل عادته في "قلب الطاولة"
00:14 | 2025-06-06
06/06/2025 12:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراة استثنائية.. إسبانيا تُقصي فرنسا وتقترب من الاحتفاظ بلقب دوري الأمم
Lebanon 24
مباراة استثنائية.. إسبانيا تُقصي فرنسا وتقترب من الاحتفاظ بلقب دوري الأمم
23:30 | 2025-06-05
05/06/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هتافهم لـ"ميسي"... هكذا أسكت رونالدو جمهور ألمانيا (فيديو)
Lebanon 24
بعد هتافهم لـ"ميسي"... هكذا أسكت رونالدو جمهور ألمانيا (فيديو)
23:00 | 2025-06-05
05/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"وين البطانة؟"... هيفاء بفستان أسود شفاف والجمهور يعلق (صور)
15:30 | 2025-06-05
05/06/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن وفيق صفا.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-06-05
05/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
Lebanon 24
إجتماع في لبنان "أغضب إسرائيل".. تقرير يسرد التفاصيل
15:00 | 2025-06-05
05/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبر جديد لسكان الضاحية بعد "التهديد".. إليكم تفاصيله
13:51 | 2025-06-05
05/06/2025 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
Lebanon 24
بالصورة... زوجة الممثل طوني عيسى تكشف عن خبرٍ جميل
08:02 | 2025-06-05
05/06/2025 08:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:26 | 2025-06-06
يامال يرسل "رسالة صامتة" إلى ديمبيلي بعد ملحمة إسبانيا وفرنسا… والكرة الذهبية تشتعل
03:49 | 2025-06-06
بعد التتويج في إيطاليا... مكتوميناي يردّ على يونايتد وروبرتسون يصبّ جام غضبه
00:14 | 2025-06-06
هاليبورتون يخطف المباراة الأولى ويعيد رسم ملامح السلسلة: بيسرز يواصل عادته في "قلب الطاولة"
23:30 | 2025-06-05
مباراة استثنائية.. إسبانيا تُقصي فرنسا وتقترب من الاحتفاظ بلقب دوري الأمم
23:00 | 2025-06-05
بعد هتافهم لـ"ميسي"... هكذا أسكت رونالدو جمهور ألمانيا (فيديو)
15:30 | 2025-06-05
لأول مرة في تاريخه... الأردن يتأهل لكأس العالم
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
06/06/2025 12:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24