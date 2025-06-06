في أول اختبار رسمي لأنشيلوتي.. البرازيل تسقط في فخ التعادل

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ورغم مرور أقل من أسبوعين على تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب البرازيلي، لم ينجح في تغيير الصورة الباهتة التي يقدمها " " مؤخرًا، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المتعثرة في التصفيات، ويكتفي بنقطة واحدة أمام خصم عنيد يحتل وصافة الترتيب خلف .ودخلت اللقاء وهي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وظهرت بشكل متواضع رغم الاستحواذ على في فترات طويلة من المباراة. وجاءت أبرز الفرص في الدقيقة 23، عندما أطلق تسديدة قوية داخل المنطقة، لكنها اصطدمت بدفاع الإكوادور، وتكفّل الحارس في إنقاذها.وفي الشوط الثاني، حاول منتخب البرازيل زيادة نسقه الهجومي، لكن دفاع أصحاب الأرض بقي صلبًا، ليغيب التهديد الحقيقي عن مرمى الإكوادور حتى صافرة النهاية.بهذه النتيجة، رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، بينما عزز منتخب الإكوادور موقعه في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متساويًا مع باراغواي، في حين تواصل الأرجنتين تصدّر الترتيب.