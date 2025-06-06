بعد التتويج في إيطاليا... مكتوميناي يردّ على يونايتد وروبرتسون يصبّ جام غضبه

وجه نجم ليفربول وقائد منتخب اسكتلندا آندي روبرتسون انتقادات لاذعة لإدارة مانشستر يونايتد، بعد تألق زميله في المنتخب سكوت مكتوميناي مع فريق نابولي الإيطالي، واصفًا الصفقة التي أخرجته من "أولد ترافورد" بأنها كانت "تقليلًا من احترام لاعب كبير".
وكان يونايتد
قد تخلى عن مكتوميناي في صيف 2024 مقابل 25.7 مليون جنيه إسترليني، ليبدأ بعدها اللاعب الاسكتلندي رحلة مميزة في الدوري الإيطالي
حيث أصبح أحد أبرز نجوم الموسم، وساهم في تتويج نابولي بلقب "السيري آ" للمرة الأولى منذ عهد مارادونا.
موسم استثنائي... وجائزة الأفضل
سجل مكتوميناي 12 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري مع نابولي، بعد أن تحوّل إلى دور هجومي محوري تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، الذي منحه ثقة كاملة ودورًا أساسيًا في التشكيلة.
هذا التألق تُوّج بحصوله على جائزة أفضل لاعب
في الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، ليرد عمليًا على كل من شكك في قدراته أثناء فترة تهميشه في يونايتد.
وفي تصريحات إعلامية أدلى بها أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده، قال روبرتسون: "أعتقد أن سكوت ذهب إلى نابولي وفي ذهنه هدف واضح: إثبات خطأ مانشستر
يونايتد، وخطأ كل من قلل من شأنه في الدوري الإنجليزي الممتاز
. وقد فعل ذلك ببراعة".
وأضاف: "في يونايتد، لم يحصل على فرصته كاملة، كان يدخل ويخرج من التشكيلة. ربما لم يُمنح الاحترام الذي يستحقه. أما في نابولي، فقد أثبت نفسه وأصبح رمزًا، بل ملكًا في أعين جماهير النادي".
من جانبه، قدّم المدافع السابق لريال مدريد
ومانشستر يونايتد، ريو فرديناند، تفسيرًا مختلفًا لنجاح مكتوميناي، معتبرًا أن البيئة في يونايتد لم تكن مناسبة للاعبين مثله.
وفي حديث لشبكة ESPN، قال فرديناند: "الضغط في مانشستر يونايتد لا يُحتمل. الفريق كان يفتقر إلى الثقة، وكان يعاني من إرث ثقيل من النتائج والمشاكل السابقة. بيئة مثل نابولي أو ريال
بيتيس أقل ضغطًا، وهذا يسمح للاعبين مثل مكتوميناي وأنطوني بإظهار أفضل ما لديهم".
بدوره، أثنى مدرب نابولي أنطونيو كونتي على احترافية مكتوميناي والتزامه، قائلًا: "في مانشستر يونايتد لم يكن له دور أساسي. هنا، منحناه هذا الدور، وهو أثبت أنه لاعب متكامل. عمل بجد واستحق كل شيء حققه".
أما مكتوميناي نفسه، فاختصر تجربته بكلمات مؤثرة عقب التتويج بلقب الدوري: "المجيء إلى هنا وتحقيق هذا النجاح... هو حلم تحول إلى حقيقة". (metro)