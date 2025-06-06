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رياضة

يامال يرسل "رسالة صامتة" إلى ديمبيلي بعد ملحمة إسبانيا وفرنسا… والكرة الذهبية تشتعل

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:26
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في ليلة كروية لا تُنسى، خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال الأضواء من منافسه الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعدما لعب دورًا محوريًا في فوز إسبانيا الدراماتيكي على فرنسا 5-4 ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، موجّهًا – بحسب المتابعين – "رسالة خفية" في سباق الكرة الذهبية.
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على ملعب شتوتغارت، قدّم المنتخبان عرضًا مذهلًا شهد تسعة أهداف، لكن الأضواء تركزت على نجم برشلونة البالغ من العمر 17 عامًا، الذي سجل هدفين، أحدهما من تمريرة مذهلة لبيدري، ليقود منتخب "لاروخا" إلى النهائي.

وفي المقابل، خيّم الصمت على جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، الذي غادر الملعب قبل 15 دقيقة من النهاية بينما كانت فرنسا تحاول العودة، وسط أداء باهت خالف التوقعات، رغم موسم محلي قاده فيه إلى الثلاثية التاريخية مع ناديه.

وعقب اللقاء، لمّح يامال بشكل غير مباشر إلى تفوقه على ديمبيلي، قائلاً: "أقول دائمًا لوالدتي إن ما يحفزني ويجعلني أستيقظ صباحًا هو لعب كرة القدم... أفضل شيء هو التحدث على أرض الملعب. ديمبيلي لاعب رائع، لكننا نحن من في النهائي."

وأثارت تصريحات المراهق الإسباني تفاعلاً واسعًا، خصوصًا أنها جاءت بعد أداء يُصنف ضمن الأفضل في مسيرته الدولية القصيرة، لتضعه مباشرة في صلب المنافسة على الكرة الذهبية، التي يُعتبر ديمبيلي أحد أبرز المرشحين لها أيضًا.

الحديث عن تفوق يامال لم يقتصر على وسائل الإعلام والجماهير، بل وصل إلى أساطير اللعبة، حيث صرّح بطل العالم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر لشبكة SWR:

"الكرة الذهبية؟ لامين يامال يستحق مركزًا أعلى من ديمبيلي. كان الأفضل الليلة."

يُذكر أن يامال كتب اسمه بالفعل في سجلات التاريخ خلال يورو 2024 حين أصبح أصغر لاعب يصل إلى النهائي بعمر 16 عامًا و338 يومًا، وساهم حينها في تتويج إسبانيا باللقب الأوروبي.

وفي حديثه عن النهائي المنتظر ضد البرتغال، قال يامال: "ستكون مباراة مشابهة من حيث المستوى. الفريقان يملكان لاعبين من الطراز العالمي. نأمل أن نحمل الكأس مجددًا إلى إسبانيا". (metro)
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