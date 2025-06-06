بسبب إهانة صادمة للاعب.. إيقاف حكم إيطالي لعامين

أعلنت صحيفة Gazzetta dello Sport أن قرر إيقاف الحكم غابرييلي كادجاري لمدة عامين، بعد توجيهه إهانة صادمة لأحد اللاعبين خلال مباراة رسمية.

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ووقعت الحادثة في 24 تشرين الثاني 2024 أثناء مباراة في الدرجة الرابعة (السيريا D) بين فريقي وبرو سيستو.



وخلال اللقاء، اشتكى لاعب برو سيستو، أليساندرو سالي، من إساءات لفظية تلقاها من الحكم، وأبرزها أنه تمنى له الإصابة بالسرطان، ما دفع اللاعب إلى طلب استبداله فورا من مدربه. (روسيا اليوم)