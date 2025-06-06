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رياضة

بسبب إهانة صادمة للاعب.. إيقاف حكم إيطالي لعامين

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:44
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أعلنت صحيفة Gazzetta dello Sport أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إيقاف الحكم غابرييلي كادجاري لمدة عامين، بعد توجيهه إهانة صادمة لأحد اللاعبين خلال مباراة رسمية.
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ووقعت الحادثة في 24 تشرين الثاني 2024 أثناء مباراة في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي (السيريا D) بين فريقي ميلان وبرو سيستو.

وخلال اللقاء، اشتكى لاعب برو سيستو، أليساندرو سالي، من إساءات لفظية تلقاها من الحكم، وأبرزها أنه تمنى له الإصابة بالسرطان، ما دفع اللاعب إلى طلب استبداله فورا من مدربه. (روسيا اليوم) 
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