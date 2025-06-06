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رياضة
الأهلي المصري يعلن ضم "زيزو"
Lebanon 24
06-06-2025
|
10:31
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أعلن
النادي الأهلي المصري
، الجمعة، عن ضم لاعب
الزمالك
السابق
أحمد مصطفى
"زيزو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع
نادي الزمالك
.
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وانتهى، مساء الخميس، عقد "زيزو" مع نادي الزمالك بانتهاء الموسم الكروي (2024-2025) في مصر، بعد فوز
الفريق الأبيض
بلقب
كأس مصر
2024-2025، بعد تغلبه على بيراميدز في المباراة النهائية.
ووقع "زيزو" على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين. (سكاي نيوز عربية)
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