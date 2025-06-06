الأهلي المصري يعلن ضم "زيزو"

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أعلن ، الجمعة، عن ضم لاعب السابق "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع .وانتهى، مساء الخميس، عقد "زيزو" مع نادي الزمالك بانتهاء الموسم الكروي (2024-2025) في مصر، بعد فوز بلقب 2024-2025، بعد تغلبه على بيراميدز في المباراة النهائية.