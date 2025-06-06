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رياضة

الأهلي المصري يعلن ضم "زيزو"

Lebanon 24
06-06-2025 | 10:31
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أعلن النادي الأهلي المصري، الجمعة، عن ضم لاعب الزمالك السابق أحمد مصطفى "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.
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وانتهى، مساء الخميس، عقد "زيزو" مع نادي الزمالك بانتهاء الموسم الكروي (2024-2025) في مصر، بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر 2024-2025، بعد تغلبه على بيراميدز في المباراة النهائية.
 
 
ووقع "زيزو" على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين. (سكاي نيوز عربية) 
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