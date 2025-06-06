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رياضة

برشلونة يتلقى "عرضا مغريا" لمواجهة فريق مغربي بالدار البيضاء

Lebanon 24
06-06-2025 | 14:00
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ذكرت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، الجمعة، أن نادي برشلونة تلقى عرضا مغريا من فريق مغربي لخوض مباراة ودية في مدينة الدار البيضاء، يوم 20 تموز المقبل.
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ولم يكشف المصدر عن اسم الفريق المغربي، الذي من المرتقب أن يواجه برشلونة في هذه المباراة الودية.

وأوضحت الصحيفة أن "القيمة السوقية للنادي الكتالوني ارتفعت بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، مشيرة إلى أن العرض المغري الذي تلقاه من الفريق المغربي دليل على ذلك، خاصة وأنه يأتي قبيل انطلاق الجولة الصيفية لبرشلونة المقررة في اليابان وكوريا الجنوبية".

ومن المرتقب أن يبدأ الفريق فترة التحضير للموسم المقبل يوم 13 تموز، على أن يخوض مباراة ودية يوم 20 من الشهر ذاته. وتشير المعطيات إلى أن هذه المباراة قد تجرى في الدار البيضاء، في حال موافقة الإدارة على العرض المقدم من الفريق المغربي.
وأكد التقرير أن برشلونة بحاجة إلى هذه الموارد المالية من أجل إتمام صفقاته وتجديد عقود بعض لاعبيه، غير أن القرار النهائي بشأن خوض المباراة يعود إلى المدرب الألماني هانزي فليك، الذي يُولي أهمية كبيرة للتحضير البدني وراحة اللاعبين. ويحظى فليك بثقة تامة من قبل مجلس الإدارة، وعلى رأسه الرئيس خوان لابورتا.

وأضاف المصدر أن برشلونة سيُجري حصة تدريبية مزدوجة يوم 22 تموز، قبل أن يتوجه إلى اليابان في 24 من الشهر ذاته، لبدء المرحلة الثانية من تحضيراته، حيث سيخوض أولى مبارياته الودية أمام نادي فيسيل كوبي الياباني.

بعدها، سيتوجه الفريق الكتالوني إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتين، الأولى أمام إف سي سيول يوم الخميس 31 تموز، والثانية أمام دايجون إف سي في مدينة دايجو، يوم 4 آب، على أن يعود بعدها مباشرة إلى مدينة برشلونة.
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