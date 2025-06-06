أول رد من الزمالك على انتقال "زيزو" إلى الأهلي

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ونشرت الصفحة فيديو لشيكابالا وهو يحتفل مع الجماهير بكأس مصر التي أحرزها الزمالك على حساب بيراميدز مساء الخميس، والجماهير تغني له يا "أصلي مش تقليد"، وكتبت الصفحة نفس العبارة تعليقا على الفيديو. فور إعلان عن التعاقد مع اللاعب زيزو، نشرت صفحة الرسمية مقطع فيديو لنجم الجماهير البيضاء المحبب تمتدح فيه الفتى الذي اعتبرته وفيا لتقاليد الفريق.ونشرت الصفحة فيديو لشيكابالا وهو يحتفل مع الجماهير بكأس مصر التي أحرزها الزمالك على حساب بيراميدز مساء الخميس، والجماهير تغني له يا "أصلي مش تقليد"، وكتبت الصفحة نفس العبارة تعليقا على الفيديو.

وجاء نشر الفيديو بعد دقائق من إعلان الأهلي عن واحدة من أبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي بضمه جناح الزمالك أحمد مصطفى زيزو في صفقة انتقال حر.

يأتي هذا بينما ينتظر أن يلتحق زيزو ببعثة النادي الأهلي المشاركة في في ، والتي تبدأ في 14 حزيران الجاري، حيث يلعب في مجموعة تضم تضم بورتو وبالميراس وإنتر ميامي.





ونشر الزمالك أيضا فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، خلال تسديدة شيكابالا لركلة الترجيح الحاسمة أمام بيراميدز، على أغنية "صاحبي أنت اللي لوحدك شبهي"، فيما اعتبر أيضا رد على صفقة زيزو.