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رياضة
مانشستر يونايتد يدخل على خط صفقة "زيزو"
Lebanon 24
06-06-2025
|
16:00
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دخل نادي
مانشستر يونايتد الإنكليزي
على خط صفقة انضمام نجم
نادي الزمالك المصري
أحمد مصطفى
زيزو إلى
النادي الأهلي
.
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ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنكليزي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "
فيسبوك
" صورة من تقديم لاعب الفريق برونو
فيرنانديز
عام 2019 وكتبت عليها: "عملتها قبلك، عملتها أجمد"، في إشارة لتشابه الصورة مع صور زيزو في الإعلان الترويجي لانتقاله للنادي الأهلي.
وفي أقل من نصف ساعة، لاقى المنشور تفاعلا كبيرا حيث حصد أكثر من 30 ألف علامة إعجاب وأكثر من 4 آلاف تعليق. وقال أحد المعلقين: "واخدها منك بس عملها احسن منك"، وذكر آخر: "بس مجبتش ربع ريتش بتاعنا".
وكان
النادي الأهلي المصري
قد أعلن، الجمعة، عن ضم "زيزو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع
نادي الزمالك
.
وانتهى، مساء الخميس، عقد "زيزو" مع
الزمالك
بانتهاء الموسم الكروي (2024-2025) في مصر، بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر 2024-2025، بعد تغلبه على بيراميدز في المباراة النهائية.
في المقابل، نشرت صفحة الزمالك فيديو لشيكابالا وهو يحتفل مع الجماهير بكأس مصر التي أحرزها الفريق على حساب بيراميدز مساء الخميس، والجماهير تغني له يا "أصلي مش تقليد"، وكتبت الصفحة نفس العبارة تعليقا على الفيديو.
وجاء نشر الفيديو بعد دقائق من إعلان الأهلي عن واحدة من أبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي.
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