26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الكرة الذهبية.. صلاح يتعرض للعنصرية بسبب جنسيته
Lebanon 24
06-06-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يرى ديف هندريك مقدم مدونة "
ديلي
ريد" المختصة بأخبار نادي
ليفربول
الإنكليزي أن النجم المصري
محمد صلاح
يتعرض لـ"العنصرية" في سباق
الكرة
الذهبية لأفضل لاعب بالعالم بسبب جنسيته، إذ دائماً ما يتم تجاهل اللاعبين العرب والأفارقة في الجائزة.
Advertisement
ويظهر اسم محمد صلاح كمرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وسط منافسه مع رافينيا ولامين يامال لاعبا
برشلونة الإسباني
وعثمان ديمبلي جناح
باريس سان جيرمان
.
وقال هندريك عبر المدونة الصوتية: هناك تحيز ضد محمد، لا يتم التعامل مع إنجازات صلاح كما يتم التعامل مع إنجازات لاعبين آخرين، أعتقد أن أكبر مشكلة تواجهه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هي جنسيته
المصرية
، هناك "عنصرية" تجاه اللاعبين العرب والأفارقة حينما يتم الحديث عن هذا الأمر.
وواصل: محمد صلاح قدم موسماً استثنائياً، وإذا نظرنا إلى منافسه عثمان ديمبلي مثلاً فهو يلعب في
دوري
أقل تنافسية، وفريقه يهيمن على المسابقات هناك في
فرنسا
.
وأتبع: رافينيا مثلاً قدم موسماً جيداً، لكنه لم يكن بحجم تأثير صلاح في أقوى دوري بالعالم، أما عن لامين يامال الذي أراه لاعباً مميزاً فهو لا يستحق الكرة الذهبية، لا يمكن حتى اعتباره أفضل لاعبي
برشلونة
فضلاً عن منحه الكرة الذهبية على حساب صلاح، وإن حدث هذا فهو أمر سخيف.
وقاد صلاح ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي، بينما فاز ثنائي برشلونة مع فريقهما بالثلاثية المحلية، أما ديمبلي فجمع
دوري أبطال أوروبا
والدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع
باريس
سان جيرمان
.
مواضيع ذات صلة
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
Lebanon 24
برشلونيان يتفقان على إزاحة صلاح من الكرة الذهبية
07/06/2025 10:31:50
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
Lebanon 24
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
07/06/2025 10:31:50
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
Lebanon 24
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
07/06/2025 10:31:50
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال يرسل "رسالة صامتة" إلى ديمبيلي بعد ملحمة إسبانيا وفرنسا… والكرة الذهبية تشتعل
Lebanon 24
يامال يرسل "رسالة صامتة" إلى ديمبيلي بعد ملحمة إسبانيا وفرنسا… والكرة الذهبية تشتعل
07/06/2025 10:31:50
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هالاند يوقّع على "إغراق إيطاليا" في تصفيات المونديال
Lebanon 24
هالاند يوقّع على "إغراق إيطاليا" في تصفيات المونديال
02:03 | 2025-06-07
07/06/2025 02:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في ودية مثيرة.. حكيمي والكعبي يقودان المغرب للفوز على تونس
Lebanon 24
في ودية مثيرة.. حكيمي والكعبي يقودان المغرب للفوز على تونس
01:20 | 2025-06-07
07/06/2025 01:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يدخل على خط صفقة "زيزو"
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يدخل على خط صفقة "زيزو"
16:00 | 2025-06-06
06/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول رد من الزمالك على انتقال "زيزو" إلى الأهلي
Lebanon 24
أول رد من الزمالك على انتقال "زيزو" إلى الأهلي
14:52 | 2025-06-06
06/06/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يتلقى "عرضا مغريا" لمواجهة فريق مغربي بالدار البيضاء
Lebanon 24
برشلونة يتلقى "عرضا مغريا" لمواجهة فريق مغربي بالدار البيضاء
14:00 | 2025-06-06
06/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
"ما كنت أحلم شوف هيدا المبلغ قدامي"... تعرفوا إلى الفائز بجائزة "اللوتو" الأولى
07:04 | 2025-06-06
06/06/2025 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها
05:52 | 2025-06-06
06/06/2025 05:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!
Lebanon 24
مفاجأة للمواطنين... فاتورة في يوم العيد!
10:06 | 2025-06-06
06/06/2025 10:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. نبيلة عواد تنشر الصورة الأولى لطفلها من داخل المستشفى
03:57 | 2025-06-06
06/06/2025 03:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
Lebanon 24
صباحاً.. هذا ما شهدته الضاحية
01:12 | 2025-06-07
07/06/2025 01:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:03 | 2025-06-07
هالاند يوقّع على "إغراق إيطاليا" في تصفيات المونديال
01:20 | 2025-06-07
في ودية مثيرة.. حكيمي والكعبي يقودان المغرب للفوز على تونس
16:00 | 2025-06-06
مانشستر يونايتد يدخل على خط صفقة "زيزو"
14:52 | 2025-06-06
أول رد من الزمالك على انتقال "زيزو" إلى الأهلي
14:00 | 2025-06-06
برشلونة يتلقى "عرضا مغريا" لمواجهة فريق مغربي بالدار البيضاء
12:50 | 2025-06-06
البرازيلي رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني
فيديو
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
04:12 | 2025-06-06
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
07/06/2025 10:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24