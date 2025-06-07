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رياضة

هالاند يوقّع على "إغراق إيطاليا" في تصفيات المونديال

Lebanon 24
07-06-2025 | 02:03
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وجهت النرويج ضربة مؤلمة لإيطاليا وتغلبت عليها 3-صفر، الجمعة، في بداية محرجة لفريق المدرب لوتشيانو سباليتي بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.
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ورفعت النرويج رصيدها إلى 9 نقاط من 3 مباريات تتصدر بها المجموعة التاسعة، بينما ظلت إيطاليا بلا رصيد بعد خسارة مباراتها الأولى في المجموعة.
وأسفرت هذه الهزيمة عن رقم سلبي لإيطاليا بقيادة سباليتي، إذ استقبلت 3 أهداف على الأقل في الشوط الأول لمباراة في تصفيات المونديال لأول مرة في تاريخها.

ورغم استحواذ إيطاليا على الكرة، فإنها لم تحظ بأي فرصة في مواجهة الهجمات المرتدة النرويجية السريعة التي اخترقت خط الدفاع مرارا وتكرارا.

وتعالت هتافات الجماهير النرويجية بعد مرور 14 دقيقة من بداية المباراة، عندما استغل ألكسندر سورلوث تمريرة من أنطونيو نوسا وأسكن الكرة في الشباك من مسافة قريبة.
وأشعل نوسا حماس الجماهير بشكل أكبر في الدقيقة 34، إذ استلم الكرة بمهارة وانطلق متجاوزا اثنين من المدافعين الإيطاليين، ثم سدد الكرة في الشباك من حدود منطقة الجزاء.

وكاد سورلوث أن يسجل مجددا بعد مرور نصف ساعة من اللعب، إذ مر من أليساندرو باستوني على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، لكن الحارس جانلويجي دوناروما تصدى بقوة لتسديدة مهاجم النرويج المنخفضة عند القائم القريب.

واستمرت معاناة إيطاليا في الشوط الأول عندما أرسل مارتن أوديغارد تمريرة إلى إرلينغ هالاند غير المراقب، ليراوغ حارس إيطاليا جانلويجي دوناروما ويسجل الهدف الثالث.

وتسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة في تراجع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، واقتربت النرويج من التسجيل مجددا عندما أطلق البديل باتريك بيرغ تسديدة صاروخية اصطدمت بالقائم بعد مرور ساعة من اللعب.

واستحوذت إيطاليا على الكرة في معظم فترات المباراة، لكنها عانت على المستوى الهجومي وسددت مرة واحدة فقط على المرمى.
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