في تموز.. برشلونة يتلقى عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في دولة عربية

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تلقى عرضا مغريا لخوض مباراة ودية ضد أحد الأندية المغربية في 20 في وفقا لتقارير إسبانية.وفاز بلقب في الموسم الأول للمدرب هانز مع النادي الكتالوني وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.ووفقا لصحيفة " " فإن مكانة نادي برشلونة قد ارتفعت على الصعيد الدولي بشكل كبير بعد نجاحه المحلي المذهل الموسم المنصرم.وأوضحت أنه كدليل على ذلك تلقى برشلونة عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في يوم 20 تموز المقبل، قبل أيام من انطلاق الفريق في جولته الصيفية المقررة إلى وكوريا الجنوبية.وتتمثل الخطة الحالية للجهاز الفني ببدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في 13 تموز القادم.وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المقترحة تتضمن رحلة ذهاب وعودة إلى الدار البيضاء في نفس اليوم، حيث أن الرحلة تستغرق ساعتين فقط ذهابا وإيابا لمواجهة خصم تنافسي يسعى جاهدا لاستضافة المباراة وتوفير رسوم مشاركة كبيرة لبرشلونة.