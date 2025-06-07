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رياضة

في تموز.. برشلونة يتلقى عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في دولة عربية

Lebanon 24
07-06-2025 | 06:32
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تلقى نادي برشلونة عرضا مغريا لخوض مباراة ودية ضد أحد الأندية المغربية في 20 تموز في الدار البيضاء وفقا لتقارير إسبانية.
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وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الأول للمدرب هانز فليك مع النادي الكتالوني وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ديبورتيفو" الإسبانية فإن مكانة نادي برشلونة قد ارتفعت على الصعيد الدولي بشكل كبير بعد نجاحه المحلي المذهل الموسم المنصرم.

وأوضحت أنه كدليل على ذلك تلقى برشلونة عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في المغرب يوم 20 تموز المقبل، قبل أيام من انطلاق الفريق في جولته الصيفية المقررة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وتتمثل الخطة الحالية للجهاز الفني ببدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في 13 تموز القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المقترحة تتضمن رحلة ذهاب وعودة إلى الدار البيضاء في نفس اليوم، حيث أن الرحلة تستغرق ساعتين فقط ذهابا وإيابا لمواجهة خصم تنافسي يسعى جاهدا لاستضافة المباراة وتوفير رسوم مشاركة كبيرة لبرشلونة.
 
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