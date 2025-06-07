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رياضة

براتب خيالي... أوسيمين يتفق مع الهلال السعودي

Lebanon 24
07-06-2025 | 09:15
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أفادت تقارير بأن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي الذي يلعب مع غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، اتفق على الشروط الشخصية للانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.
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ويواصل الهلال محاولاته إنهاء صفقة انتقال أوسيمين في أقرب وقت ممكن، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

وانتهى عقد إعارة أوسيمين إلى غلطة سراي التركي، ما جعل الهلال يبحث ضمه في صفقة انتقال دائم من ناديه الأصلي نابولي.

ووافق فيكتور أوسيمين على الشروط الشخصية مع الهلال السعودي، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وكان المهاجم النيجيري قد رفض عرضا سابقا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع النادي السعودي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الاتفاق بين الهلال واللاعب تم بالفعل، حيث قبل أوسيمين العرض المالي المقدم من "الزعيم الذي يقوده فنيا الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الجديد للفريق السعودي، إلا أن الصفقة لم تحسم بشكل كامل بعد، بسبب وجود فارق مادي بسيط في المفاوضات بين الناديين.

وعرض الهلال مبلغ 70 مليون يورو على نابولي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يصر نادي الجنوب على الحصول على 75 مليون يورو، ما يعني أن الفجوة الحالية لا تتجاوز 5 ملايين فقط، وبالتالي من المتوقع أن تحسم الأمور قريبا.
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