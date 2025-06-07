عن ليونيل ميسي.. ماذا قال رونالدو؟

Advertisement

عشية المواجهة المنتظرة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية، تحدث النجم في عن عدة قضايا رياضية وشخصية، أبرزها علاقته بالنجم ، ونصائحه للنجم الصاعد لامين جمال، بالإضافة إلى رأيه في الذهبية وموعد اعتزاله.وقال رونالدو: "لدينا فرصة أخيرة هذا الموسم لتحقيق اللقب، وأنا واثق بأن الأمور ستسير على ما يرام. المباراة صعبة أمام خصم قوي مثل ، لكننا نملك الحظوظ".وحول المقارنة بينه وبين لامين جمال، قال: "لطالما كانت المقارنات حاضرة طوال مسيرتي، لكن لا يجب اختزال المباراة في صراع فردي. هي مواجهة بين فريقين، 11 ضد 11. أما جمال، فهو يقدّم مستويات مميزة، لكن أنصح الجميع بتركه ينمو بهدوء ومن دون ضغوط".وفي تصريح لافت، عبّر رونالدو عن احترامه الكبير لليونيل ميسي، قائلاً: "بالطبع لدي عاطفة تجاه ليو. كنا معاً على المسرح طيلة 15 عاماً، وأتذكر أنني كنت أترجم له في بعض الحفلات. كان دائماً يعاملني بلطف واحترام".وعن الكرة الذهبية، رأى رونالدو أنها فقدت بعضاً من قيمتها، مضيفاً: "من يستحق الجائزة هو من يفوز بدوري أبطال ، لكننا لا نعلم ما يجري خلف الكواليس. هناك عدة مرشحين مثل لامين جمال، مبابي، ديمبيلي، فيتينيا".وفي ما يتعلق بموعد اعتزاله، أجاب قائد منتخب البرتغال: "أعيش يوماً بيوم. لا أحد يعلم متى سأتوقف، لكنني ما زلت أستمتع بكرة القدم وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن الوقت قد حان".يُذكر أن منتخب البرتغال يسعى للفوز بلقبه الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعد تتويجه بالنسخة الأولى عام 2019، بينما يأمل منتخب إسبانيا في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي والجمع بينه وبين لقب 2024 في عام واحد.