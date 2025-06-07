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رياضة

عن ليونيل ميسي.. ماذا قال رونالدو؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 14:29
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عشية المواجهة المنتظرة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي عن عدة قضايا رياضية وشخصية، أبرزها علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونصائحه للنجم الصاعد لامين جمال، بالإضافة إلى رأيه في الكرة الذهبية وموعد اعتزاله.
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وقال رونالدو: "لدينا فرصة أخيرة هذا الموسم لتحقيق اللقب، وأنا واثق بأن الأمور ستسير على ما يرام. المباراة صعبة أمام خصم قوي مثل إسبانيا، لكننا نملك الحظوظ".

وحول المقارنة بينه وبين لامين جمال، قال: "لطالما كانت المقارنات حاضرة طوال مسيرتي، لكن لا يجب اختزال المباراة في صراع فردي. هي مواجهة بين فريقين، 11 ضد 11. أما جمال، فهو يقدّم مستويات مميزة، لكن أنصح الجميع بتركه ينمو بهدوء ومن دون ضغوط".

وفي تصريح لافت، عبّر رونالدو عن احترامه الكبير لليونيل ميسي، قائلاً: "بالطبع لدي عاطفة تجاه ليو. كنا معاً على المسرح طيلة 15 عاماً، وأتذكر أنني كنت أترجم له الإنكليزية في بعض الحفلات. كان دائماً يعاملني بلطف واحترام".

وعن الكرة الذهبية، رأى رونالدو أنها فقدت بعضاً من قيمتها، مضيفاً: "من يستحق الجائزة هو من يفوز بدوري أبطال أوروبا، لكننا لا نعلم ما يجري خلف الكواليس. هناك عدة مرشحين مثل لامين جمال، مبابي، ديمبيلي، فيتينيا".

وفي ما يتعلق بموعد اعتزاله، أجاب قائد منتخب البرتغال: "أعيش يوماً بيوم. لا أحد يعلم متى سأتوقف، لكنني ما زلت أستمتع بكرة القدم وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن الوقت قد حان".

يُذكر أن منتخب البرتغال يسعى للفوز بلقبه الثاني في دوري الأمم الأوروبية، بعد تتويجه بالنسخة الأولى عام 2019، بينما يأمل منتخب إسبانيا في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي والجمع بينه وبين لقب يورو 2024 في عام واحد. 
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