رونالدو.. ماذا كان يفعل لحظة ولادة لامين يامال؟

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22 عامًا و5 أشهر تفصل بين الأسطورة والموهبة . عندما أبصر لامين النور، كان لدى 23 هدفًا دوليًا، وكان قد ارتدى قميص البرتغال منذ 4 أعوام، وصيفًا لكأس ، ورابعًا في 2006.



واليوم، يلتقيان على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في نهائي الأمم الأوروبية. في 13 2007، كان يعيش واحدة من أجمل فترات مسيرته، مستمتعًا بإجازة بعد موسم استثنائي مع ، أصبح فيه نجمًا عالميًا بعد أن كان مجرد موهبة واعدة. في اليوم ذاته، وعلى بُعد آلاف الكيلومترات من مدينة ، وُلد لامين يامال في أحد مستشفيات ، لطفلة من غينيا الاستوائية تدعى شيلا إيبانا، تعاني آلام المخاض.22 عامًا و5 أشهر تفصل بين الأسطورة والموهبة . عندما أبصر لامين النور، كان لدى 23 هدفًا دوليًا، وكان قد ارتدى قميص البرتغال منذ 4 أعوام، وصيفًا لكأس ، ورابعًا في 2006.واليوم، يلتقيان على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في نهائي الأمم الأوروبية.

رونالدو يسعى لرفع ثالث ألقابه الدولية، بينما يطمح لامين، الأصل، لحصد ثاني تتويج له بقميص منتخب ، بعد فوزه بدوري الشباب .



المصادفة أن كلاهما عرف جيدًا معنى البدايات الصعبة. وقد نشأ رونالدو في حي فقير بجزيرة ماديرا، بينما ترعرع لامين في حي "ماتارو" الذي يعاني من الجريمة والتهميش شمال برشلونة، وكان الأطفال هناك ينقسمون بين معجبي رونالدو وميسي، في حين يركض لامين مرتديًا أي قميص، كل همه أن يواصل اللعب.



واليوم، تحت أنظار الملايين، يلتقي الماضي بالمستقبل، والحكاية الأجمل ليست فقط في الأرقام أو الألقاب، بل في رحلة نجمين شقّا طريقهما من البساطة إلى المجد. (العربية)