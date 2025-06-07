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رياضة

رونالدو.. ماذا كان يفعل لحظة ولادة لامين يامال؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 15:18
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في 13 تموز 2007، كان كريستيانو رونالدو يعيش واحدة من أجمل فترات مسيرته، مستمتعًا بإجازة بعد موسم استثنائي مع مانشستر يونايتد، أصبح فيه نجمًا عالميًا بعد أن كان مجرد موهبة واعدة. في اليوم ذاته، وعلى بُعد آلاف الكيلومترات من مدينة مانشستر، وُلد لامين يامال في أحد مستشفيات برشلونة، لطفلة من غينيا الاستوائية تدعى شيلا إيبانا، تعاني آلام المخاض.
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22 عامًا و5 أشهر تفصل بين الأسطورة البرتغالي والموهبة الإسبانية. عندما أبصر لامين النور، كان لدى رونالدو 23 هدفًا دوليًا، وكان قد ارتدى قميص البرتغال منذ 4 أعوام، وصيفًا لكأس أوروبا، ورابعًا في كأس العالم 2006.

واليوم، يلتقيان على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
 
 
رونالدو يسعى لرفع ثالث ألقابه الدولية، بينما يطمح لامين، المغربي الأصل، لحصد ثاني تتويج له بقميص منتخب إسبانيا، بعد فوزه بدوري الشباب الأوروبي.

المصادفة أن كلاهما عرف جيدًا معنى البدايات الصعبة. وقد نشأ رونالدو في حي فقير بجزيرة ماديرا، بينما ترعرع لامين في حي "ماتارو" الذي يعاني من الجريمة والتهميش شمال برشلونة، وكان الأطفال هناك ينقسمون بين معجبي رونالدو وميسي، في حين يركض لامين مرتديًا أي قميص، كل همه أن يواصل اللعب.

واليوم، تحت أنظار الملايين، يلتقي الماضي بالمستقبل، والحكاية الأجمل ليست فقط في الأرقام أو الألقاب، بل في رحلة نجمين شقّا طريقهما من البساطة إلى المجد. (العربية)

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