أوروبا في أعظم لياليها: "كلاسيكو إيبيريا" عاد لكتابة التاريخ بين العملاق واليافع

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منذ أول مواجهة بين الطرفين قبل أكثر من قرن، سجّلت هذه القمة 39 لقاءً، تفوّقت فيها إسبانيا بـ18 انتصارًا مقابل 6 فقط للبرتغال، فيما حضر التعادل 16 مرة. لكن الأرقام لا تُترجم دائمًا على أرض الملعب، خاصة في نهائي لا يخضع للتوقعات المسبقة.آخر فصول هذا الصراع كان في كانون الاول 2022، حين خطفت إسبانيا فوزًا قاتلًا أطاح بالبرتغال خارج البطولة من دور المجموعات، ولا تزال الجماهير البرتغالية تحتفظ بتلك الليلة كجرح لم يلتئم بعد.النهائي المنتظر يكتسب رمزيته من مكانه وزمانه، لكنه يكتسب زخمه الحقيقي من الشخصيات التي تصنع الحدث. فمن جهة، يقود آخر محاولاته لرفع كأس قاري جديد مع منتخب بلاده. ومن جهة أخرى، يتقدم لامين يامال صفوف الجيل الإسباني الواعد، في رحلة صعود مذهلة قد تُتوّج بالذهب.إسبانيا، بقيادة لويس دي لا فوينتي، أظهرت انسجامًا هجوميًا لافتًا، لا سيما في موقعة نصف النهائي أمام (5-4)، حيث تألق يامال ونيكو ويليامز وسط أداء جماعي مدهش. أما البرتغال، فنجحت في قلب الطاولة على ، مستفيدة من ثبات رونالدو وحيوية خط الوسط بقيادة برونو فرنانديز وجواو نيفيز.عشية المباراة، بدا "الدون" أكثر هدوءًا من أي وقت مضى، لكنه لم يُخفِ تعطشه للقب جديد قد يكون الأخير في مسيرته الدولية. وفي رسالة واضحة، قال: "هذه هي كرة القدم... لا يمكنك الفوز دائمًا، لكن لديّ إيمان أن البرتغال قادرة على حصد اللقب. إنها مباراة صعبة، لكن الفوز ممكن."وفيما يتحدث كثيرون عن يامال بوصفه "رونالدو الجديد"، كان ردّ النجم البرتغالي حازمًا: "دعوا الطفل ينمو بهدوء. لا تضعوا عليه ضغطًا زائدًا، هو موهوب بما يكفي، لكن الضغط المبكر قد يؤذيه."في سن السابعة عشرة، يقف لامين يامال على أعتاب لقبه السادس في مسيرته القصيرة، والثاني مع المنتخب الإسباني. جناح الموهوب خاض ثلاث نهائيات، سجّل ومرر وترك بصمته، وبات المرشح الأوفر حظًا لنيل الكرة الذهبية في 2025.سجله المذهل مع "لا روخا" (6 أهداف و8 تمريرات حاسمة في 20 مباراة) يؤكد أنه لا يلعب من أجل الخبرة، بل من أجل الألقاب.إسبانيا تدخل بتشكيلة هجومية مرنة بقيادة يامال وويليامز، فيما ترتكز البرتغال على مزيج بين الخبرة والشباب بقيادة رونالدو وبرونو ونيفيز.أوناي سيمون؛ بيدرو بورو، لو نورماند، دين هويغسن، كوكوريلا؛ بيدري، زوبيميندي، فابيان رويز؛ يامال، أويارزابال، نيكو ويليامز.ديوغو كوستا؛ سيميدو، دياس، إيناسيو، مينديز؛ فيتينيا، نيفيز؛ برناردو، برونو، بيدرو نيتو؛ كريستيانو.ليست مجرد مباراة نهائية. بل لحظة رمزية تتقاطع فيها نهايات جيل وبدايات آخر. رونالدو يريد إنهاء رحلته الذهبية بلقب أخير. ويامال يريد بداية أسطورية بلقب جديد. بين حكمة الكبار واندفاع الشباب، تبقى أرض الملعب هي الحكم الفصل.النتيجة؟ ستُكتب بعد التسعين... وربما بعد أكثر. لكن المؤكد أن ميونيخ ستشهد ليلة لا تُنسى، حين يتواجه "الملك" و"الوريث" في كلاسيكو قاري بنكهة الخلود.على ضفة أخرى في ، وبعد سقوطٍ مؤلم في نصف النهائي، تلتقي ألمانيا وفرنسا مساء اليوم الأحد، على ملعب MHPArena في شتوتغارت في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية 2025، في مواجهةٍ تحمل طابعًا نفسيًا أكثر من كونها تنافسًا على ميدالية شرفية.المنتخب الألماني، الذي خيب آمال جماهيره على أرضه بالخسارة 2-1 أمام البرتغال، يدخل اللقاء مثقلًا بالإحباط، وسط أسئلة حقيقية حول جاهزيته الذهنية والفنية قبل بطولة أوروبا الصيف المقبل. فبعد هدفٍ مبكر من فلوريان فيرتز أشعل المدرجات البافارية، انهار "المانشافت" أمام ردة فعل برتغالية قادها فرانسيسكو كونسيساو واختتمها كريستيانو رونالدو ببراعة المخضرمين.قائد المنتخب جوشوا كيميتش لم يُجمّل الصورة، بل قدّم تقييمًا صريحًا يعكس عمق الأزمة: "كانت تلك واحدة من أسوأ مبارياتنا. بعد التقدم، لم نُظهر شيئًا يُذكر. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لا بالكرة ولا بدونها. علينا أن نتعلم."في المقابل، خاضت فرنسا مباراة "سوريالية" أمام إسبانيا في نصف النهائي الآخر، حيث وجدت نفسها متأخرة 4-0 في شوطٍ أول كارثي، ثم 5-1، قبل أن تنتفض متأخرة وتخسر بشرف 5-4 في مباراة تداخل فيها الانهيار بالتحدي، والمهارة بالتراخي.وبينما يسعى المدرب ديدييه ديشامب لتضميد الجراح سريعًا، لم يُخفِ أن التغييرات ستكون حتمية: "اللقاء ضد ألمانيا سيكون مختلفًا. لدينا وقت قليل للتعافي، وسنُجري تغييرات على التشكيلة. سنحاول الفوز، لكن الأولوية الآن هي الاستشفاء النفسي والبدني."بالتوازي، يعاني الفريقان من غيابات مؤثرة ستُثقل كفّة اللقاء بالضبابية.ألمانيا تخوض المواجهة من دون ركائز دفاعية وهجومية على غرار أنطونيو روديغر، جمال موسيالا، وكاي هافرتز، فيما تُركّز فرنسا على بناء فريق بديل بعد غياب عثمان ديمبيلي، كليمان لينغليه، وبرادلي باركولا.لكن رغم الغيابات، تبقى المباراة فرصة لتجريب أسماء جديدة قبل البطولات الكبرى، وأرضًا لإثبات الذات للاعبين على هامش التشكيلة الأساسية، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية على المنتخبين.تير شتيغن، كيميتش، تاه، كوخ، ميتلشتات ، غروس، غوريتسكا، ساني، فيرتز، فولكروغ، أونداف.شوفالييه، بافارد، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو، تشواميني، رابيو، أوليس، كيليان مبابي، دوي، كولو مواني.قد لا تحمل المباراة طابعًا تنافسيًا حادًا، لكنّها تمثّل اختبارًا حقيقيًا للثقة بالنسبة لمدربين يتعرضان لضغوط متزايدة: ناغلسمان المطالب بصياغة مشروع نهضة ألمانية، وديشامب المتّهم بالجمود التكتيكي والتقاعس عن تجديد دماء "الديوك".كذلك، يراها البعض صراعًا بين مدرستين تبحثان عن الذات، ولقاءً أشبه بجلسة علاج نفسي أكثر من كونه "نهائيًا مصغرًا".