بديل يامال.. هذه هويته

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كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، عن صفقة مفاجئة على رادار استعدادًا للموسم الجديد.ويضع برشلونة أولوية لإيجاد بديل للثنائي رافينيا في مركزي الجناح، حيث وضع الكولومبي نجم بديلًا للأول.وبحسب صحيفة " " ، فإن ، لبرشلونة، طلب التعاقد مع الدولي الكرواتي المخضرم بيريسيتش، الذي لعب مع الموسم الماضي، وهو الآن لاعب حر.وأشارت الصحيفة، إلى أن بيريسيتش سيكون بديلًا ليامال، حال إتمام الاتفاق.ويبلغ بيريسيتش من العمر 36 عامًا، وأوضحت الصحيفة، أنه لن يمانع الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة، والذي سيعيده للعب في المستوى الأول.في الوقت ذاته سيتمكن من الاعتماد على الإسباني في جميع مراكز الهجوم.وكان فليك قد ضم بيريسيتش لمدة موسم واحد إلى ، وأشركه في مباراة الفوز التاريخي على برشلونة 8-2.ولفتت الصحيفة، إلى أن اسم الجناح الكرواتي طرح بالفعل في العام الماضي، كتعزيز محتمل في الجناح الأيسر.ويعد مركز الظهير الأيسر هو المركز الأصلي لبيريسيتش، لكنه لعب كجناح أيمن مع آيندهوفن في 19 مباراة.وعلى مدار الموسم المنقضي، سجل بيريسيتش 11 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة. (كووورة)