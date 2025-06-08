بديل يامال.. هذه هويته

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، عن صفقة مفاجئة على رادار برشلونة
استعدادًا للموسم الجديد.
ويضع برشلونة أولوية لإيجاد بديل للثنائي رافينيا لامين يامال
في مركزي الجناح، حيث وضع الكولومبي لويس دياز
نجم ليفربول
بديلًا للأول.
وبحسب صحيفة "بيلد
" الألمانية
، فإن هانز فليك
، المدير الفني
لبرشلونة، طلب التعاقد مع الدولي الكرواتي المخضرم إيفان
بيريسيتش، الذي لعب مع آيندهوفن
الموسم الماضي، وهو الآن لاعب حر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن بيريسيتش سيكون بديلًا ليامال، حال إتمام الاتفاق.
ويبلغ بيريسيتش من العمر 36 عامًا، وأوضحت الصحيفة، أنه لن يمانع الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة، والذي سيعيده للعب في المستوى الأول.
في الوقت ذاته سيتمكن فليك
من الاعتماد على الإسباني فيران توريس
في جميع مراكز الهجوم.
وكان فليك قد ضم بيريسيتش لمدة موسم واحد إلى بايرن ميونخ
، وأشركه في مباراة الفوز التاريخي على برشلونة 8-2.
ولفتت الصحيفة، إلى أن اسم الجناح الكرواتي طرح بالفعل في العام الماضي، كتعزيز محتمل في الجناح الأيسر.
ويعد مركز الظهير الأيسر هو المركز الأصلي لبيريسيتش، لكنه لعب كجناح أيمن مع آيندهوفن في 19 مباراة.
وعلى مدار الموسم المنقضي، سجل بيريسيتش 11 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة. (كووورة)