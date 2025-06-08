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رياضة
ضربة جديدة لنيمار
Lebanon 24
08-06-2025
|
03:03
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أكدت تقارير إعلامية أن
النجم البرازيلي
نيمار جونيور دا سيلفا
لاعب
نادي سانتوس
أصيب بفيروس
كورونا
.
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وذكر الإعلامي لوكاس موسيتي بيراتزولي أن أعراض المرض ظهرت على النجم البرازيلي يوم الخميس ومنذ ذلك الحين وهو بعيد عن الفريق.
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