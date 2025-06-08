ضربة جديدة لنيمار

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أكدت تقارير إعلامية أن لاعب أصيب بفيروس .وذكر الإعلامي لوكاس موسيتي بيراتزولي أن أعراض المرض ظهرت على النجم البرازيلي يوم الخميس ومنذ ذلك الحين وهو بعيد عن الفريق.