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رياضة

ضربة جديدة لنيمار

Lebanon 24
08-06-2025 | 03:03
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أكدت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب نادي سانتوس أصيب بفيروس كورونا.
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وذكر الإعلامي لوكاس موسيتي بيراتزولي أن أعراض المرض ظهرت على النجم البرازيلي يوم الخميس ومنذ ذلك الحين وهو بعيد عن الفريق.
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