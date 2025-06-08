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رياضة

أحد أقدم الأندية.. ناد إيطالي يعلن إفلاسه بعد 114 سنة

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:08
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يواجه نادي بريشيا العريق خطر الإفلاس الرسمي، بعد تفاقم أزمته المالية بسبب إخفاق مالكه ماسيمو تشيلينو في سداد ديون مستحقة تُقدّر بنحو 3 ملايين يورو، وفق ما أوردته الصحف الإيطالية.
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ورغم إنذار سابق من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفرض عقوبة خصم 4 نقاط في شباط 2025، لم يلتزم تشيلينو بدفع 8 ملايين يورو من الضرائب والمستحقات المتأخرة، ما أدى إلى استبعاده من دوري الدرجة الثانية (سيري بي)، وهبوطه فعليًا إلى الدرجة الثالثة (سيري سي) بعد أن تراجع من المركز الـ15 إلى الـ18.

وتفاقمت الأزمة مع فشل النادي في دفع رواتب شهري نيسان وايار، ليقترب النادي الذي تأسس عام 1911 وشارك في 23 موسمًا في الدرجة الأولى من إعلان الإفلاس رسمياً.

وكان أفضل إنجاز تاريخي لبريشيا احتلاله المركز الثامن في "سيري أ" موسم 2000-2001، ويعد من أقدم الفرق الإيطالية ذات البصمة التاريخية في الكرة الإيطالية. 







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