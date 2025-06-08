أحد أقدم الأندية.. ناد إيطالي يعلن إفلاسه بعد 114 سنة

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يواجه نادي بريشيا العريق خطر الإفلاس الرسمي، بعد تفاقم أزمته المالية بسبب إخفاق مالكه تشيلينو في سداد ديون مستحقة تُقدّر بنحو 3 ملايين ، وفق ما أوردته الصحف .ورغم إنذار سابق من المحكمة التابعة للاتحاد وفرض عقوبة خصم 4 نقاط في شباط 2025، لم يلتزم تشيلينو بدفع 8 ملايين يورو من الضرائب والمستحقات المتأخرة، ما أدى إلى استبعاده من الدرجة الثانية (سيري بي)، وهبوطه فعليًا إلى الدرجة الثالثة (سيري سي) بعد أن تراجع من المركز الـ15 إلى الـ18.وتفاقمت الأزمة مع فشل النادي في دفع رواتب شهري نيسان وايار، ليقترب النادي الذي تأسس عام 1911 وشارك في 23 موسمًا في الدرجة الأولى من إعلان الإفلاس رسمياً.وكان أفضل إنجاز تاريخي لبريشيا احتلاله المركز الثامن في " " موسم 2000-2001، ويعد من أقدم الفرق الإيطالية ذات البصمة التاريخية في الإيطالية.