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رياضة
إنجاز تاريخي يصل إليه ريال مدريد
Lebanon 24
08-06-2025
|
04:54
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حقق
نادي ريال مدريد
رقما قياسيا على المستوى الاقتصادي في
الكرة
الإسبانية
.
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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بلغت قيمة
ريال مدريد
6.1 مليار
يورو
، ليصبح أول نادٍ إسباني يتجاوز حاجز الـ6 مليارات يورو.
وأشارت إلى أن قيمة
نادي برشلونة
توقفت عند 5.5 مليار يورو، متأثرة بموسم البارسا الثاني خارج ملعب "سبوتيفاي
كامب نو
".
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