إنجاز تاريخي يصل إليه ريال مدريد

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حقق رقما قياسيا على المستوى الاقتصادي في .ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بلغت قيمة 6.1 مليار ، ليصبح أول نادٍ إسباني يتجاوز حاجز الـ6 مليارات يورو.وأشارت إلى أن قيمة توقفت عند 5.5 مليار يورو، متأثرة بموسم البارسا الثاني خارج ملعب "سبوتيفاي ".