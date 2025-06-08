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رياضة

إنجاز تاريخي يصل إليه ريال مدريد

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:54
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حقق نادي ريال مدريد رقما قياسيا على المستوى الاقتصادي في الكرة الإسبانية.
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ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بلغت قيمة ريال مدريد 6.1 مليار يورو، ليصبح أول نادٍ إسباني يتجاوز حاجز الـ6 مليارات يورو.

وأشارت إلى أن قيمة نادي برشلونة توقفت عند 5.5 مليار يورو، متأثرة بموسم البارسا الثاني خارج ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
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