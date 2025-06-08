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رياضة

لامين بمواجهة رونالدو.. موعد ناري بين البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم

Lebanon 24
08-06-2025 | 06:44
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "آليانز آرينا" حيث سيلتقي منتخب إسبانيا نظيره البرتغالي في نهائي دوري الأمم الأوروبية بمواجهة بين أبرز نجوم القارة، وهي 
أول مواجهة بين المخضرم رونالدو والنجم الإسباني الشاب لامين جمال والفارق بينهما 23 سنة.
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وتقام مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد في تمام العاشرة مساء. 
 
 
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