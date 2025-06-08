لامين بمواجهة رونالدو.. موعد ناري بين البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم

أول مواجهة بين المخضرم والنجم الإسباني الشاب والفارق بينهما 23 سنة.

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تتجه أنظار عشاق إلى ملعب "آليانز آرينا" حيث سيلتقي منتخب نظيره في نهائي بمواجهة بين أبرز نجوم القارة، وهيوتقام مباراة ضد إسبانيا في نهائي اليوم الأحد في تمام العاشرة مساء.