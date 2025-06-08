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رياضة
الثلاثية تزيّن موسمي رجال وسيدات برشلونة في إنجاز تاريخي
Lebanon 24
08-06-2025
|
13:00
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حقّق
نادي برشلونة
أسبقية تاريخية في عالم
كرة القدم
، بعد أن نجح فريقا الرجال والسيدات في التتويج بالثلاثية المحلية خلال موسم 2024-2025، لتكون المرة الأولى التي يتمكّن فيها نادٍ من حصد هذا الإنجاز على مستوى الفريقَيْن.
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وتُوّج فريق هانز
فليك
بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، وهي الألقاب ذاتها التي حصدها فريق السيدات بقيادة المدرب
بيري
روميو الذي اختتم موسمه برفع كأس
الملكة
بعد الفوز على أتلتيكو
مدريد
.
وعلى الرغم من الإخفاق
الأوروبي
حيث خرج فريق الرجال من نصف نهائي «
دوري
الأبطال» أمام
إنتر
ميلان
، وخسرت السيدات النهائي أمام
آرسنال
، فإن الفريقَيْن نجحا في كتابة فصل استثنائي في تاريخ النادي الكاتالوني.
وحسب صحيفة «ماركا»
الإسبانية
، فقد شهد الموسم الحالي مصادفات لافتة في مشوار الفريقَيْن؛ إذ أنهى
برشلونة
الدوري في المركز الأول متقدماً على
ريال مدريد
وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وهو الترتيب ذاته في دوري السيدات.
كما حقق الفريقان الفوز في نهائي السوبر الإسباني على
ريال
مدريد بنتيجة عريضة، فيما تقاطعت طرقهما في الكأس، حيث أطاح رجال فليك بأتلتيكو في نصف النهائي ثم ريال مدريد في النهائي، في حين فعلت السيدات العكس، متجاوزات ريال مدريد أولاً ثم أتلتيكو مدريد. (الشرق الأوسط)
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