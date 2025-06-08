الثلاثية تزيّن موسمي رجال وسيدات برشلونة في إنجاز تاريخي

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حقّق أسبقية تاريخية في عالم ، بعد أن نجح فريقا الرجال والسيدات في التتويج بالثلاثية المحلية خلال موسم 2024-2025، لتكون المرة الأولى التي يتمكّن فيها نادٍ من حصد هذا الإنجاز على مستوى الفريقَيْن.وتُوّج فريق هانز بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، وهي الألقاب ذاتها التي حصدها فريق السيدات بقيادة المدرب روميو الذي اختتم موسمه برفع كأس بعد الفوز على أتلتيكو .وعلى الرغم من الإخفاق حيث خرج فريق الرجال من نصف نهائي « الأبطال» أمام ، وخسرت السيدات النهائي أمام ، فإن الفريقَيْن نجحا في كتابة فصل استثنائي في تاريخ النادي الكاتالوني.وحسب صحيفة «ماركا» ، فقد شهد الموسم الحالي مصادفات لافتة في مشوار الفريقَيْن؛ إذ أنهى الدوري في المركز الأول متقدماً على وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، وهو الترتيب ذاته في دوري السيدات.كما حقق الفريقان الفوز في نهائي السوبر الإسباني على مدريد بنتيجة عريضة، فيما تقاطعت طرقهما في الكأس، حيث أطاح رجال فليك بأتلتيكو في نصف النهائي ثم ريال مدريد في النهائي، في حين فعلت السيدات العكس، متجاوزات ريال مدريد أولاً ثم أتلتيكو مدريد. (الشرق الأوسط)